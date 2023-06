L’addio a Silvio Berlusconi: a Napoli una grande festa nel giorno del suo compleanno

Se il Duomo di Milano ha fatto da sfondo all’ultimo saluto per Silvio Berlusconi, sarà Napoli che darà il via ad una grande festa in ricordo dell’ex Premier, in occasione del giorno del suo compleanno, il prossimo 29 settembre. Ad anticiparlo è Il Mattino.

Per Berlusconi una festa a Napoli nel giorno del compleanno

Gli organizzatori di Forza Italia parlano di “un grande evento” dedicato al leader del gruppo e che precederà di poco la celebrazione per i 30 anni dalla nascita del partito. Del resto, dopo il buon risultato ottenuto alle ultime elezioni amministrative, l’idea del coordinatore nazionale Antonio Tajani era quella di organizzare la festa nazionale a Napoli proprio nel mese di settembre.

Stando a quanto emerso, il coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, ha già concordato la data dell’evento con Maurizio Gasparri. E quale data migliore se non quella del 29? Giorno che celebra non solo Forza Italia ma anche uno dei suoi principali punti di riferimento che proprio in quella giornata avrebbe compiuto 87 anni.

“Sarà una celebrazione interamente dedicata alla sua figura, a ciò che ha ci ha lasciato e a ciò che dovremo fare per continuare a seguire il percorso da lui tracciato” – ha sottolineato Fulvio Martusciello, come rende noto Il Mattino.

Al momento, nulla è stato ancora reso noto sul programma dei festeggiamenti che potrebbero avere luogo proprio nel centro della città. Del resto, a Napoli, diversi erano i luoghi del cuore di Berlusconi: dall’hotel Vesuvio al Gambrinus, passando per Marechiaro e alcuni dei ristoranti che frequentava abitualmente, come Mimì alla Ferrovia.

Napoli ha assunto un ruolo rilevante anche nella sua vita sentimentale: l’ex Francesca Pascale era napoletana e la sua ultima fidanzata, la deputata Marta Fascina, era cresciuta tra Portici e Napoli. Proprio con lei si era unito ufficialmente nel maggio 2022 con un matrimonio simbolico.