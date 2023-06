Napoli omaggia Silvio Berlusconi: l’ex Premier sul presepe sorride e saluta tutti

Anche per Silvio Berlusconi non è tardato l’omaggio da Napoli: a poche ore dalla sua morte, il maestro Genny Di Virgilio ha realizzato la statuina del presepe dedicata all’ex Premier esponendola in bella mostra nella sua bottega.

Silvio Berlusconi, l’omaggio da Napoli: per lui la statuina del presepe

Nella raffigurazione partenopea, il leader di Forza Italia appare sorridente, in completo scuro e camicia bianca, mentre con la mano fa un cenno di saluto. Accanto alla statuina compare il cartello bianco con una frase in rosso: “Ciao Silvio”.

Lui, sul “presepe dei vip” ha sempre occupato un posto speciale nel corso della sua vita e non ha perso l’occasione per far visita più volte alla storica bottega dell’artista, situata a San Gregorio Armeno. Lo stesso Di Virgilio, subito dopo il lancio della notizia della sua morte, ha diffuso alcuni scatti che lo ritraggono in compagnia dell’ex Premier in ricordo del loro incontro.

Del resto, anche per Berlusconi la città di Napoli ha avuto un ruolo predominante. Non solo si dichiarava pubblicamente “un napoletano nato a Milano” ma la città partenopea ha caratterizzato anche la sua vita sentimentale: negli ultimi anni, prima si è legato alla napoletana Francesca Pascale poi alla deputata Marta Fascina, nata tra Portici e Napoli.

LEGGI ANCHE

Da Napoli l’addio a Berlusconi, spuntano i manifesti funebri: “Buon viaggio Silvio”

Come è morto Berlusconi: cos’è la leucemia mielomonocitica cronica

Fascina, la compagna di Berlusconi affranta dal dolore: “Ho perso l’amore della mia vita”

Soltanto lo scorso anno si è unito simbolicamente in matrimonio con la Fascina dando vita ad una grande festa e scegliendo, tra gli ospiti, Gigi D’Alessio che ha intonato per la coppia alcuni celebri brani del repertorio napoletano. Poco dopo gli “sposi” si sono recati a Napoli insieme, in occasione di una convention.

E’ stata proprio la Fascina a rimanere al fianco del cavaliere fino all’ultimo giorno della sua vita. L’ex Premier, malato da tempo, era stato dimesso dall’ospedale poche settimane fa ma la sua situazione in seguito si sarebbe aggravata ulteriormente.