Da Napoli l’addio a Berlusconi, spuntano i manifesti funebri: “Buon viaggio Silvio”

Si definiva “un napoletano nato a Milano” Silvio Berlusconi e, nel giorno della sua scomparsa, proprio quella Napoli che lui portava nel cuore ha voluto rendergli omaggio con striscioni e manifesti funebri.

Per Silvio Berlusconi a Napoli manifesti funebri e striscioni

“Ciao Silvio, buon viaggio” – si legge sui manifesti della ditta funebre Salvatore Kaiser, visibili nel cuore della città, che riportano una foto del cavaliere, l’anno di nascita e quello di morte. Accanto all’immagine dell’ex Premier è incisa una sua celebre frase: “Spero che questa mia esistenza terrena possa terminare mentre io sono teso a raggiungere un altro traguardo oltre la siepe”.

Non da meno lo striscione esposto dai tifosi della Curva A a Posillipo in cui si legge “sono un napoletano nato a Milano. Riposa in pace Silvio”, la frase che Berlusconi ha ripetuto più volte nel corso della sua vita per esprimere pubblicamente il suo amore per la nostra città.

Napoli ha avuto un ruolo fondamentale anche nella sua vita amorosa: l’ex Francesca Pascale era napoletana mentre la deputata Marta Fascina, che lo ha affiancato fino alla fine, è cresciuta tra Portici e Napoli. Insieme hanno celebrato il loro matrimonio simbolico (senza vincoli né giuridici né civili) e l’ex Premier ha voluto fortemente la presenza di Gigi D’Alessio che, per la coppia, ha intonato diverse canzoni del repertorio napoletano.

Berlusconi si è spento nella mattinata di ieri, all’età di 86 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una leucemia mielomonocitica cronica. Un male che non gli ha lasciato scampo, nonostante le cure più moderne e i controlli periodici e precisi ai quali si sottoponeva presso l’ospedale san Raffale di Milano.