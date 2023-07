È campana la ciliegia più buona in assoluto, vince la Spernocchia: è l’oro rosso d’Italia

Non solo paesaggi mozzafiato e mare da sogno, la Campania continua ad affermarsi una meta unica al mondo anche per le sue prelibatezze gastronomiche e a confermarlo è l’ultimo concorso nazionale che ha incoronato la ciliegia Spernocchia di Bracigliano (in provincia di Salerno) come la più buona d’Italia.

La ciliegia Spernocchia di Bracigliano è la più buona d’Italia 2023

La competizione si è svolta a Bracigliano, presso Palazzo De Simone, proprio in occasione della tradizionale Festa della Ciliegia, la prima col marchio di qualità Europea Igp. Il concorso nazionale Ciliegie d’Italia, anche in questa ultima edizione, ha visto competere le più importanti aziende cerasicole dello Stivale e si è svolta in presenza di alte cariche istituzionali e una giuria d’eccellenza.

Tre le eccellenze premiate: la più bella ciliegia d’Italia 2023 del Comune di Savignano sul Panaro (Modena) con l’Agricola Bergonzini con la varietà Royal Helen; la più buona ciliegia d’Italia 2023 del Comune di Bracigliano con l’azienda di Antonio e Tommaso Izzo; la migliore ciliegia d’Italia 2023 di Vignola (Modena) con l’azienda di Gianmarco Micagni.

“È con immenso piacere e grande soddisfazione che annunciamo che la Ciliegia più buona d’Italia alla XXIV edizione del concorso nazionale Ciliegie d’Italia è risultata essere la nostra Spernocchia del produttore La Ciliegia by Izzo. Un ulteriore vanto per il nostro Paese che fa da eco al prestigioso riconoscimento di marchio IGP ottenuto di recente” – si legge sui canali social del Comune di Bracigliano.

Sul podio svetta, dunque, la Campania che, sempre con l’azienda Izzo, si è aggiudicata il premio anche nel 2011. Un riconoscimento importante che giunge proprio in uno dei periodi più complicati per la produzione del frutto, tra i più amati in assoluto dell’estate.

Il maltempo che, fino a poche settimane fa, ha colpito la Campania con temporali intensi fuori stagione, ha devastato il 60% della produzione di ciliegie, letteralmente scoppiate per l’eccesso di pioggia. Un allarme lanciato da Coldiretti Campania alla luce della ricognizione effettuata, chiedendo maggiori tutele.