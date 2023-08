La Casina Vanvitelliana incanta il mondo, è record di turisti: oltre 25 mila in pochi mesi

Le meraviglie della Campania e del Golfo di Napoli continuano a registrare flussi turistici impressionanti in questa nuova stagione estiva e a registrare l’ultimo record di presenze è stata la celebre Casina Vanvitelliana che, in soli pochi mesi, ha raggiunto oltre 25 mila ingressi. Un traguardo importante, reso noto con gioia dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Casina Vanvitelliana da record: oltre 25 mila turisti in pochi mesi

“E’ record! Sono più di 25 mila i turisti che, negli ultimi mesi, hanno scelto di visitare la Casina Vanvitelliana. Tra mostre artistiche, tanti eventi e parchi pubblici tanto curati. Una meraviglia sul lago Fusaro. Per questo abbiamo deciso di rendere ancora più ricco il calendario di iniziativa al Casino di caccia di Re Ferdinando IV” – ha annunciato il primo cittadino.

“Iniziamo con una sorpresa davvero straordinaria. Ho contattato il sindaco di Foglianise, in provincia di Benevento, per creare un gemellaggio tra le nostre comunità. Ci porteranno in dono la Casina Vanvitelliana riprodotta in miniatura con l’uso del grano. Bacoli è pronta ad accoglierla. Entro settembre organizzeremo l’inaugurazione di questo connubio. Sarà possibile ammirare il carro del Real Sito del Fusaro proprio accanto alla vera Casina” – ha continuato.

Lo splendido sito borbonico si attesta tra i luoghi più visitati in Campania non solo d’estate ma anche d’inverno, con lo spettacolo delle luminarie natalizie. Un luogo magico, ricco di storia, dove poter ammirare spettacolari tramonti e scenari mozzafiato, affacciandosi direttamente sulle acque del Lago Fusaro.

Un’estate memorabile per Bacoli che, oltre al record di visite raggiunto con la Casina, ha accolto i bagnanti liberando da rifiuti e muretti le meravigliose spiagge del litorale, dando a tutti la possibilità di vivere il mare in maniera agevole e gratuita. E’ stata, inoltre, inaugurata la nuova pista ciclabile sul lago ed è stato attivato il servizio navetta gratuito per raggiungere gli arenili più belli come quelli di Miseno e Miliscola.