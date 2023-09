VIDEO/ Brividi all’Arena di Verona: l’omaggio a Giovanbattista, il musicista ucciso a Napoli

Una morte che fa rabbia all’Italia intera quella di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo di 24 anni ucciso a Napoli, in piazza Municipio, un musicista di talento che l’Arena di Verona ha voluto omaggiare con una speciale dedica musicale.

L’omaggio dell’Arena di Verona a Giovanbattista Cutolo, ucciso a Napoli

Giovanbattista era un membro dell’Orchestra Scarlatti Young, suonava il corno ma i suoi maestri lo descrivono come un musicista a tutto tondo. Era molto richiesto dalle compagnie italiane ed europee più prestigiose e presto avrebbe sostenuto un’audizione per Sanremo. Sogni e ambizioni infrante dalla violenza inaudita e inspiegabile che ha stroncato la vita del giovane in una tragica notte di fine estate.

A seguito di una banale discussione, partita per uno scooter parcheggiato male, Giovanbattista è stato ammazzato brutalmente, con diversi colpi d’arma da fuoco. Era intervenuto semplicemente per difendere un amico e, invece, in pochi secondi ha perso la vita, davanti agli occhi della sua fidanzata. Sarebbe stato un 16enne dei Quartieri Spagnoli ad esplodere i colpi: fermato e interrogato dagli inquirenti, avrebbe ammesso le sue responsabilità ed ora è accusato di omicidio.

LEGGI ANCHE

Giovanbattista morto per difendere un amico. Il 16enne confessa: “Non volevo ucciderlo”

Look da gangster, un ghigno sul volto e un tentato omicidio: chi è l’assassino di Giovanbattista

Giovanbattista ucciso a Napoli, il dolore del papà: “I 24 anni più belli della mia vita”

La mamma di Giovanbattista: “Mi farò a pezzi per mio figlio”

Prima dello spettacolo della Tosca, l’Arena di Verona ha voluto ricordare Giovanbattista proprio come lui avrebbe desiderato: attraverso il potere della musica, quella che lui aveva amato sin da bambino, e con il suo strumento preferito.

“Prima della recita di Tosca, la Fondazione Arena di Verona, attraverso i corni della sua orchestra, ha tributato un omaggio musicale a Giovanbattista Cutolo, musicista di 24 anni ucciso a Napoli. Fondazione Arena si unisce al cordoglio della famiglia e ricorda in questo modo un giovane cornista che ha dedicato la sua vita alla musica e all’arte, esempio per tanti ragazzi” – si legge sui social dell’Arena di Verona.