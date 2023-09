Bimbe picchiate e violentate di continuo, la svolta: arrestati 9 ragazzi, 7 sono minorenni

Svolta nelle indagini sulla vicenda delle due bambine violentate ripetutamente al Parco Verde di Caivano: questa mattina sono state eseguite due distinte ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un gruppo di giovanissimi, nello specifico sono stati arrestati sette minorenni e due maggiorenni.

Bambine violentate a Caivano: arrestati 9 ragazzi

Le misure sono state emesse dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, rispettivamente su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Le vittime, due cuginette di 10 e 12 anni, sarebbero state abusate ripetutamente, più volte picchiate e minacciate in cambio del silenzio. La vicenda è venuta fuori ad agosto ma i fatti denunciati risalirebbero agli inizi del mese di luglio.

Sarebbe stato il fratello di una delle ragazzine ad accorgersi delle violenze, riconoscendo sua sorella in uno dei video che il branco diffondeva di chat in chat con commenti di vanto. Sarebbero stati almeno in 9 ad accanirsi contro le due giovani, tutti giovanissimi ad oggi raggiunti dal provvedimento cautelare.

Alle 11 presso la Sala Conferenze della Procura della Repubblica di Napoli Nord, ad Aversa, si terrà una conferenza stampa al fine di illustrare gli elementi oggettivi posti a fondamento delle contestazioni e ritenuti sussistenti da parte dei Giudici per le Indagini Preliminari dei rispettivi uffici che hanno emesso le ordinanze.