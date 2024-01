Rosa è la canzone di Mare Fuori 4. Raiz: “Io come don Salvatore, la canto per mia figlia”

Si intitola Rosa la canzone di Mare Fuori 4 nonché nuovo singolo di Raiz (che nella serie interpreta don Salvatore Ricci) in uscita il 2 febbraio 2024.

Rosa, la nuova canzone di Raiz per Mare Fuori

In uscita dal primo febbraio su Rai Play e dal 14 su Rai 2, la serie partenopea dei record torna con un nuovo tormentone, ancora del cantautore Raiz che nella serie riveste anche il ruolo di attore, vestendo i panni del temuto don Salvatore Ricci, nonché papà della giovane detenuta Rosa (Maria Esposito).

Proprio a lei è dedicato il brano che accompagnerà i nuovi episodi della fiction e che proprio per questo prende il nome di Rosa: strofe che suonano come una vera e propria dedica per la giovane Ricci da parte del padre, ma anche parole che lo stesso Raiz intona pensando a sua figlia.

“Ho sempre pensato a mia figlia come se fosse un fiore. Quando nella seconda stagione di Mare Fuori al mio personaggio è stata attribuita una figlia, per di più di nome Rosa, è scattato uno strano meccanismo di auto-identificazione che si esprime al suo massimo in questa canzone“ – ha rivelato Raiz a Il Corriere del Mezzogiorno.

“Salvatore Ricci racconta di un sogno che ha fatto: un impossibile domani di riscatto, redenzione e amore paterno ma la sua voce è la mia che canta per mia figlia che ha 5 anni“ – ha continuato l’artista che rivestirà un ruolo chiave anche sul fronte della narrazione all’interno della quarta stagione.

Stando alle anticipazioni, infatti, sarà proprio l’amato papà di Rosa a rimanere ferito nel corso dell’incontro alla Piscina Mirabilis con la figlia e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo). Le prime clip circolate sui canali social vedono proprio don Salvatore in ospedale, in compagnia anche di Edoardo Conte (Matteo Paolillo).

“The voice. Che onore il tempo passato con te Raiz. Grazie per i tuoi doni a questa stagione amico mio” – ha scritto il regista Ivan Silvestrini postando una foto che lo ritrae in compagnia di Raiz.