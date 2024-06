Meraviglia a Napoli, riapre la piscina della Mostra d’Oltremare con solarium e bar: i prezzi

Oggi, 19 giugno 2024, riapre la piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare di Napoli, una vera e propria oasi in città, dedicata al divertimento e al relax: è possibile prenotare i biglietti anche comodamente online.

Apre la piscina della Mostra d’Oltremare di Napoli: biglietti

Per tutta l’estate l’impianto di Fuorigrotta accoglierà cittadini e visitatori dalle 9:30 fino alle 19:00, regalando piacevoli momenti di aggregazione e svago. La piscina si prepara ad ospitare fino a 500 bagnanti al giorno, con i suoi cinquanta metri per sei di profondità e un solarium attrezzato di 2 mila metri quadrati. A disposizione degli ospiti anche un punto bar ristoro, cassette di sicurezza, ascensore e percorso per disabili.

I biglietti possono essere acquistati direttamente online, secondo il regolamento, le tariffe e le informazioni presenti sul sito ufficiale della Mostra d’Oltremare, con l’app Cocobuk, e seguendo gli aggiornamenti costanti sui social dell’ente di Fuorigrotta. Il costo per l’intera giornata per gli adulti è di 13 euro che sale a 18 nel weekend e nei festivi, per gli under 14 e over 65 anni il costo è di 10 euro in settimana e 13 nel weekend e festivi. Non mancano prezzi speciali per le mezze giornate oltre a formule miste di abbonamento.

Al momento la Mostra d’Oltremare sta ospitando il Napoli Pizza Village, il grande evento dedicato alla specialità partenopea che ogni anno attira migliaia di partecipanti, tra concerti gratis e menù completi a 15 euro. La serata conclusiva è prevista per domenica 23 giugno.

Nel prossimo weekend, inoltre, aprirà per la prima volta i battenti il nuovo parco acquatico napoletano AcquaFlash, il complesso di Licola, conosciuto anche come ex Magic World e Pareo Park, che torna a rivivere dopo una grande operazione di riqualificazione. L’inaugurazione si terrà sabato 22 giugno con una promozione speciale dedicata ai primi 3.000 bagnanti.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Piscina della Mostra d’Oltremare di Napoli;

Quando: aperta dal 19 giugno 2024;

Dove: Mostra d’Oltremare, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli.