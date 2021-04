Altavilla Irpina – vaccino per una donna di 107 anni. La campagna vaccinale per gli over 80 in Campania prosegue senza sosta, nonostante i numerosi litigi tra il Governo e il Presidente De Luca. La storia che arriva dalla provincia di Avellino però è una di quelle da raccontare senza alcun dubbio. La signora Maria De Cicco 107 anni di Pratola Serra, ha ricevuto la scorsa settimana la sua prima dose di vaccino anti covid. Nata nel 1914, nonna Maria ne ha vista passare di acqua sotto i ponti: le Guerre Mondiali, il terremoto in Irpinia e ora anche la pandemia di covid.

La sua prima dose di vaccino l’ha ricevuta Altavilla Arpina, dove i volontari l’hanno accolta e accudita nel migliore dei modi. Proprio la pagina Facebook della Misericordia Altavilla Irpina ha voluto celebrare nonna Maria postando una fotografia che ritraesse lei e i volontari.

“Uno dei nostri servizi: dei nostri volontari chiamati a prendere una sedia a rotelle, per aiutare una signora ad entrare nel centro vaccinale, per poi ritrovarsi una nonnina di 107 anni con tanta volontà di vaccinarsi; esempio di vita per molte persone!“.