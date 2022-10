ULTIM’ORA. Cade dal tetto mentre sistema la guaina: morto operaio nel Napoletano

Una vera e propria tragedia ha sconvolto la comunità di Portici, nel Napoletano, dove un operaio di 59 anni è morto dopo esser precipitato dal tetto di un palazzo. A renderlo noto è l’Ansa.

Portici, operaio morto: è precipitato dal tetto

Stando a quanto si apprende, l’uomo si trovava sul tetto di un palazzo di tre piani, posto nel centro storico di Portici. Stava stendendo la guaina sul lastrico solare quando, per motivi ancora da accertare, sarebbe precipitato finendo per perdere la vita. Il grave incidente si è verificato questa mattina, la vittima aveva 59 anni.

Sono stati i residenti del quartiere Addolorata a far scattare l’allarme intorno alle 11:00. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione che ricostruiranno la dinamica della vicenda.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro registrato in Campania. Soltanto lo scorso maggio a perdere la vita erano stati Antonio e Walter: il primo, deceduto a soli 25 anni, rimanendo schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando; il secondo, 48enne, caduto nel vuoto durante un sopralluogo presso la piscina comunale di Secondigliano.

A causa del numero elevato dei decessi, la Regione Campania ha istituito un fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti sul lavoro.