ULTIM’ORA. Ischia, ci sono altri due vittime: ritrovati nel fango i corpi senza vita

In queste ultime ore, sono stati individuati a Casamicciola i corpi di due degli ultimi quattro dispersi della frana he ha colpito l’isola di Ischia lo scorso sabato: stando a quanto reso noto dall’Ansa si tratterebbe di due uomini.

Casamicciola, ritrovati i corpi di altri due dispersi della frana

Una delle salme è stata individuata in via Santa Barbara, nel giardino di una villetta poco distante dal luogo dove giaceva il corpo di Eleonora Sirabella, la 31enne che viveva in via Celario nonché prima vittima accertata del disastro. Il corpo è stato localizzato ma non ancora estratto: potrebbe essere quello di Salvatore Impagliazzo, compagno della donna.

L’altro cadavere è stato ritrovato nell’area del solaio ispezionato più volte dai soccorritori alla ricerca dei genitori dei tre fratellini morti: Michele, Francesco e Maria Teresa, rispettivamente di 15, 11 e 6 anni. Potrebbe trattarsi proprio del papà, Gianluca Monti.

Sale, così, a 10 il bilancio delle vittime accertate. Alla vita spezzata di Eleonora e dei tre fratellini si aggiungono quelle di Maurizio e Giovanna, di 32 e 30 anni, ritrovati privi di vita insieme al loro piccolo GiovanGiuseppe, di appena 21 giorni. Nel buio di questa immane tragedia Thor e Yuki, i due cani recuperati vivi tra i detriti, rappresentano due veri e propri miracoli.