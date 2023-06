Concerti sul lungomare, musei gratis, show aereo e vele d’epoca: gli eventi del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 30 giugno, 1 e 2 luglio in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 30 giugno, 1 e 2 luglio 2023

Domenica al Museo. Torna l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratis in tutti i musei e parchi archeologici di proprietà statale. Dal Palazzo Reale di Napoli alla Reggia di Caserta passando per gli Scavi di Pompei: tante sono le meraviglie da poter ammirare gratuitamente in Campania.

Napoli Pride 2023. Domani, 1 luglio, a Napoli è il giorno del Pride 2023, uno degli eventi più importanti per la lotta contro ogni tipo di discriminazione sessuale che per l’edizione di quest’anno si avvale di numerosi carri, che sfileranno tra le strade della città regalando un percorso suggestivo, spettacoli e diversi ospiti. Dalle 21, sul lungomare partenopeo, partirà lo Star Show con Anna Tatangelo, Andrea Sannino, Mr. Hyde, Ciccio Merolla, Ginevra Lamborghini e tanti altri.

Vele d’Epoca a Napoli. Dal 30 giugno al 2 luglio torna l’evento de Le Vele d’Epoca a Napoli, la spettacolare regata riservata alle barche classiche che si svolgerà con il patrocinio e la collaborazione dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e della Sezione Velica Marina Militare Sarà il RYCC Savoia ad ospitarne la XX edizione.

Gigi Finizio alla Reggia di Portici. L’1 luglio l’affascinante prateria della dimora borbonica di Portici ospiterà il concerto dell’artista Gigi Finizio. Un evento di beneficenza destinato a raccogliere fondi per la realizzazione di una struttura di accoglienza riservata ai bambini bisognosi di cure, a Messina.

Pozzuoli Air Show. Il 2 luglio sul lungomare di Pozzuoli sarà possibile ammirare lo spettacolo delle Frecce Tricolori con la performance acrobatica della Pattuglia Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana che colorerà il cielo partenopeo con il verde, il bianco e il rosso della bandiera nazionale.

Sagra del Latte nel Napoletano. Parte il 30 giugno la prima edizione della Sagra del Latte che si terrà a Casoria, in provincia di Napoli, fino al 2 luglio 2023. Si tratta di uno degli eventi a ingresso gratis dedicato alle prelibatezze gastronomiche e casearie. Gli stand saranno allestiti in via Giuseppe Rocco, presso l’oasi delle Suore Francescane Elisabettine Bigie.



Concerto gratis a San Domenico Maggiore. Venerdì 30 giugno alle ore 18 nella prestigiosa Sala del Capitolo del Complesso monumentale di San Domenico Maggiore si terrà un concerto gratis che avrà come protagonista la città partenopea: attraverso la musica sarà raccontata la lunga storia di Napoli, tra leggende e storie di donne e uomini che l’hanno resa immortale. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti.

Pride Park al Real Albergo dei Poveri. Venerdì 30 giugno è in programma l’ultimo appuntamento con il Pride Park, la rassegna di eventi, confronti e dibattiti sui diritti civili e umani, in difesa dei valori fondamentali della Costituzione, che ha preceduto il Napoli Pride 2023.

Pessoa Luna Park a Napoli. Dal 9 giugno al 6 agosto torna a Napoli, presso l’ex Ospedale Militare in vico Trinità delle Monache, il Pessoa Luna Park, il parco culturale itinerante, con ingresso gratis, che coniuga ecologia, innovazione e promozione culturale negli spazi della città.

Carditello Festival. Parte l’1 luglio il Carditello Festival 2023, la rassegna estiva del celebre sito borbonico che si aprirà con uno spettacolo gratuito sulla storia della Reggia stessa. Gli appuntamenti successivi prevedono numerosi concerti, compresi quelli di Massimo Ranieri e Antonello Venditti.

Street Food Festival. Dal 30 giugno al 2 luglio a Palma Campania, in provincia di Napoli, arriva Made in Food, il Festival dove il cibo incontra la strada, tra i nuovi eventi gastronomici del territorio. L’appuntamento è nell’area mercato con accesso gratis per tutti.

Visite gratis a Castel Capuano. Da sabato 10 giugno, alle ore 10:00, partirà un ciclo di aperture straordinarie settimanali di Castel Capuano, uno dei siti storici più belli ed antichi di Napoli, che consentirà agli ospiti di partecipare alle visite gratis promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano. L’iniziativa, che si estenderà fino al 1 luglio, permetterà ai visitatori di addentrarsi tra le aree del maniero svevo normanno riqualificate di recente e per secoli rimaste accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie.

Mostra di Andy Wharol a Bacoli. A partire dal 9 giugno e fino al 31 luglio sarà possibile ammirare la mostra dedicata al genio della pop art, allestita in una location d’eccezione: la meravigliosa Casina Vanvitelliana di Bacoli.

Il regno delle aragoste a Napoli. E’ stata inaugurata in Largo San Martino la mostra The Lobster Empire (che tradotto dall’inglese significa proprio “Regno dell’Aragosta”) dell’artista Philip Colbert che potrà essere ammirata fino al 15 luglio 2023.