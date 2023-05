Ballottaggio a Torre del Greco, Borriello sfida Mennella: “Ricominciamo da zero, partita aperta”

La prima tornata delle Elezioni Comunali 2023 a Torre del Greco non ha decretato un vincitore: si andrà al ballottaggio tra Luigi Mennella e Ciro Borriello, un secondo tempo che si svolgerà il 28 e 29 maggio. I risultati definitivi vedono Mennella con il 46,04% delle preferenze, mentre la sua coalizione ha raggiunto il 48,32% per effetto del voto disgiunto. Borriello ha invece incassato il 43,96% delle preferenze a fronte di un 43,07% della sua coalizione.

Dal Quartier Generale di Ciro Borriello ci si aspettava probabilmente qualche punto percentuale in più. Una maggiore vicinanza a Luigi Mennella, se non un rapporto di forze invertito con l’ex sindaco in vantaggio rispetto all’avvocato. Il ballottaggio sarà comunque una sfida a sé dove entreranno in gioco diversi fattori, tra cui l’affluenza e la migrazione dei voti destinati a Luigi Caldarola. il quale ha raccolto un 8,62% che a questo punto potrebbe funzionare come ago della bilancia.

Ciro Borriello ha commentato così il risultato delle Elezioni Comunali a Torre del Greco: “È quasi un testa a testa, da domani si ricomincia da zero: la partita è ancora aperta. A miei candidati consiglieri non ho bisogno di chiedere nulla, sanno che è una battaglia di tutti. Da domani ricominceranno a scalpitare sul territorio”.