L’arbitro di Potenza-Turris: tocca a Roberto Lovison, i precedenti sorridono ai corallini

La Turris dopo i 3 ko di fila in campionato contro Picerno, Foggia e Virtus Francavilla vuole riscattarsi. Avversario di turno il Potenza. Nella sfida di lunedì sera alle ore 20:45, i corallini di Bruno Caneo sono chiamati a fare la prestazione per cancellare il brutto momento che sta vivendo la squadra (che abbiamo analizzato insieme a Pippo Cetronio nell’ultima puntata di Turris Live). Dall’altra parte ci sarà un Potenza che dopo la sonora sconfitta di Avellino ha deciso di esonerare il tecnico Colombo affidando la squadra all’allenatore in seconda, nonostante la posizione di classifica in piena zona play-off a -2 dal terzo posto condiviso dal Latina e il Foggia e a -1 dalla stessa Turris.

La designazione arbitrale di Potenza-Turris

In vista della sfida di lunedì sera, la Lega Pro negli ultimi minuti ha reso noto i nomi della terna arbitrale per il prossimo turno di Serie C. Ad arbitrare la sfida dell’Alfredo Viviani ci sarà Roberto Lovison di Padova. Il fischietto sarà affiancato da Federico Fratello di Latina e Roberto D’Ascanio di Roma 2. Quarto uomo Gabriele Sacchi di Macerata.

Sorridono i precedenti dei corallini con il fischietto padovano. Sono infatti due, entrambi al Liguori ed entrambi vincenti. Il primo è datato 4 ottobre 2020, con la Turris che vinse 1-0 contro la Virtus Francavilla con il sigillo di Luca Giannone con in panchina Franco Fabiano. Il secondo precedente è sempre contro una pugliese ma stavolta il Foggia e giocata il 22 febbraio 2022, con gli uomini di Caneo che vinsero 3-1 con la doppietta di Santaniello e il gol di Leonetti. Per il Potenza invece non ci sono precedenti con il fischietto sopracitato.

Lovison dal cartellino facile

Lovison è anche conosciuto per il “cartellino facile”, infatti il nativo di Padova nella scorsa stagione nel girone C ha arbitrato 7 partite sventolando 47 cartellini gialli, tra cui dieci in un Messina-Taranto e nove in un Latina-Giugliano.