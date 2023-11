VIDEO/ I gol e gli highlights di Casertana-Turris

La Turris crolla anche a Caserta nel derby contro la Casertana per colpa di un eurogol di Montalto. I corallini di Bruno Caneo nonostante il cambio modulo (4-4-2- nel primo tempo) non riescono a dare la svolta e continuano a perdere posizioni in classifica (attualmente quattordicesima aspettando il Monopoli questa sera). Dall’altra parte la Casertana continua a sognare e con la vittoria odierna, i falchetti agganciano al quarto posto Picerno e Taranto a quota venti punti. La Turris ora come ora sembra essere in un limbo, “sistemato” il reparto difensivo, quello offensivo ora sembra essere il problema principale (zero gol fatti nelle ultime due partite).

I gol e gli highlights di Casertana-Turris

La partita è molto combattuta e per sbloccarla serve un eurogol di Montalto al volo di sinistro da oltre venticinque metri. La Turris prova una reazione ma oltre due tentativi deboli nella prima frazione di gioco si affida direttamente al cambio modulo della ripresa. Con gli ingressi di Giannone e D’Auria e il conseguente passaggio al 3-4-3 si rivede una Turris più offensiva, che però salvo qualche conclusione da fuori dei neo entrati ed un colpo di testa tentato da Maniero nel finale, non riesce a creare seri pericoli a Venturi.