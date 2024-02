Le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Turris: emergenza per Menichini

La Turris questa sera alle 20:45 affronterà la Virtus Francavilla per un scontro diretto in zona salvezza. Gli uomini di Menichini arrivano dal bel successo maturato domenica scorsa contro il Foggia per 2-0 e cercano continuità per uscire ed allontanarsi dalla zona calda della classifica. Dall’altra parte c’è la Virtus Francavilla in crisi di gioco e risultati (ultima sconfitta questo weekend contro il Giugliano nei minuti finali) che spera di ricominciare un nuovo campionato dalla partita di stasera.

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Turris

Partiamo dai corallini, gli uomini di Menichini sono decimato per colpa di un virus influenzale che hanno messo fuori i vari Cocetta, Giannone e Cum per sintomi influenzali, mentre Maniero e Nicolao per risentimento muscolare e Scaccabarozzi per squalifica. Stringono i denti invece Ricci e Casarini che nonostante un virus influenzale sono stati convocati nella speranza che possano recuperare entro stasera. In porta confermato Marcone con la difesa a quattro composta da Maestrelli, Esempio, Panelli e Contessa. A centrocampo i primi dubbi, in caso di recupero di Casarini ci sarà la mediana a tre con l’ex Avellino affiancato da Franco e Pugliese e in avanti il trio D’Auria, Jallow e Nocerino. In caso di forfait del centrocampista si passerà al 4-2-3-1 con l’inserimento di De Felice nell’undici iniziale.

TURRIS (4-3-3): Marcone, Maestrelli, Esempio, Panelli, Contessa; Casarini, Franco, Pugliese, D’Auria, Jallow, Nocerino.

Dall’altra parte una Virtus Francavilla con quasi tutti i suoi uomini a disposizione. Occhiuzzi sceglie ancora il 3-5-2 con i rientrati dalla squalifica Molnar e Monteagudo. A centrocampo si giocano una chance da titolari Di Marco e Macca. In attacco invece affianco all’intoccabile Artistico è lotta serrata con Neglia che punta al posto dal primo minuto di Polidori.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani; Dutu, Molnar, Monteagudo; Biondi, Di Marco, Laaribi, Macca, Ingrosso; Neglia, Artistico.