La Turris strappa il pareggio nello scontro diretto contro la Virtus Francavilla. Gli uomini di Menichini nonostante le tante defezioni (Maniero, Giannone, Cocetta, Cum, Scaccabarozzi su tutti), sono riusciti a portare un punto importante a casa. Una partita tutto sommato molto equilibrata, con i corallini che gestiscono bene per tutto l’arco della sfida, tranne quando Panelli commette il fallo da rigore che potrebbe complicare la serata, ma Marcone neutralizza e chiude definitivamente la saracinesca sulla sua porta.

Gli highlights di Virtus Francavilla-Turris

La sfida non vive di tanti sussulti, il primo è a metà primo tempo con Jallow che intraprende un’azione in solitaria tutta di destro prima di scaricare il tiro che sfiora la traversa dei padroni di casa. Il primo tempo sostanzialmente non ha altre grandi chance se non qualche tiro che finisce lontano dallo specchio dei due estremi difensori.

Nella ripresa c’è subito il rigore per i padroni di casa con Artistico che si prende la responsabilità di calciare ma il suo pallone viene respinto da Marcone che con un buon riflesso salva i suoi. I corallini provano a creare qualcosa ma senza particolare successo, stessa sorte per i padroni di casa che hanno paura a sbilanciarsi. Nel finale l’unica chance è di Daniele Franco che con una punizione lenta ma angolata mette in difficoltà Branduani che alza in calcio d’angolo.