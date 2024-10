L’INDISCREZIONE/ Napolitano e Marseglia salutano la Turris? Il ds per ora è Piedepalumbo

Ennesimo scossone in vista in casa Turris. Nella giornata di ieri, infatti, in seno al popolo corallino si è scatenato l’ennesimo dibattito sulle nuove modifiche all’organigramma societario (visibile sul sito ufficiale). I nomi mancanti sono quelli di Francesco Marseglia e Riccardo Napolitano: i due talent scout sono scomparsi dall’elenco, compresa la voce sull’area scouting. Mancano ancora ufficialità in merito, ma il rapporto tra la Turris e la coppia sembra oramai ai titoli di coda, nonostante la tanta stima tra le parti.

Caos nell’organigramma e nomi che saltano, quanta confusione in casa Turris

Napolitano, qualche settimana fa, aveva postato sul proprio profilo una foto con Marseglia scrivendo: “Indipendentemente dalle differenze, il lavoro di squadra può essere riassunto in queste brevi parole: noi crediamo l’uno nell’altro!!!”. Un attestato importante di rispetto e stima. Alla voce direttore sportivo (in passato vi compariva Napolitano) e amministratore unico adesso compare Antonio Piedepalumbo. Il dirigente era presente già nella gestione Colantonio, nonostante le parole del presidente Capriola che aveva annunciato un cambio radicale in società, con l’intenzione di tenere fuori ogni professionista presente nella precedente amministrazione.