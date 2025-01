Turris, la Casertana spinge su Giannone ma non è l’unico in uscita. La situazione in casa corallina

Continua la svendita di casa Turris. I corallini dopo aver perso parte della squadra titolare è pronta a cedere altre pedine negli ultimi nove giorni di mercato. Tutto tace invece dal fronte entrate, dove il blocco sarà con tutta probabilità fino alla fine della sessione invernale di calciomercato.

I nomi caldi in uscita sono quelli di Giannone e Pugliese. Il capitano corallino è in cima alla lista dei desideri della Casertana, che però, nonostante qualche piccolo colloquio, sta sondando più piste in contemporanea.

Da Giannone a Pugliese, passando per Esempio. L’ultima settimana di mercato vedrà ancora uscite da casa Turris

Luca Giannone potrebbe chiudere anzitempo la sua stagione in corallino. Il trequartista è seguito dalla Casertana, che sogna un ritorno del fantasista dopo un anno e mezzo di matrimonio tra il 2016 e 2017. Lunedì sera dopo la partita, c’è stato un colloquio tra le parti, dove si è parlato anche di Stefano Esempio, altro nome in uscita e pronto ad una nuova avventura in Serie C.

Per Giannone saranno decisivi i prossimi giorni, la Casertana infatti ha più nomi sul proprio taccuino, tra cui Chiricò, che si è da poco svincolato dal Catania. Occhi anche su Proietti del Gubbio, che arriverebbe tramite uno scambio.

L’altro calciatore pronto ad uscire è Samuel Pugliese. Il classe 2004 ha più squadre sulle sue tracce, su tutte Trapani, Potenza e Cittadella (in Serie B). Nella corsa all’irpino in testa in questo momento c’è la squadra siciliana, che potrebbe chiudere la trattativa già nei prossimi giorni.

Mentre Iuliano è in trattativa serrata con il Napoli, anche Nocerino sembra aver gradimento da molte squadre e non è impossibile un suo addio a gennaio. Cerca sistemazione anche Morrone, che continua a parlare con il Team Altamura.