Rudi Garcia cambia mestiere: da allenatore diventa commentatore in Francia

Dopo la triste esperienza durata solo qualche mese al Calcio Napoli, Rudi Garcia si trova in patria, in Francia, con la famiglia, nella speranza di avere una chiamata da qualche altra squadra. A metà 2024, sembrava ad un passo dal Bayern Monaco, dopo il caos scoppiato nelle fila della squadra tedesca, trasferimento che poi non si è concretizzato. L’attesa per una nuova panchina però è stata messa almeno per ora in stand-by. perché il tecnico ex Roma tra le tante sarà il nuovo commentatore tecnico di DAZN.

Rudi Garcia cambia lavoro, sarà commentatore tecnico a DAZN Francia

Non è uno stop definitivo alla sua carriera d’allenatore. Ma per ora la volontà del tecnico francese è quella di dedicarsi a questa nuova passione nata negli ultimi mesi. Garcia sarà uno dei volti chiave della neonata DAZN Francia. Dove commenterà in lingua madre le partite del campionato francese. L’indiscrezione è stata lanciata da L’Equipe che ha fatto i nomi dei futuri commentatori dell’emittente tv. Oltre a lui ci sarà anche uno degli uomini di Deschamps campione del mondo nel 2018 in Russia, ma il nome non è stato ancora reso noto.

Il tecnico francese dopo la clausola attivata da De Laurentiis (che prevedeva una risoluzione anticipata del contratto con il Napoli, che si è liberato dei quasi 3 milioni che percepiva il francese), è tornato a casa per dedicarsi alla famiglia uscendo pian piano dalle luci della ribalta. Periodo di magra assoluta per l’allenatore. Le offerte che continuavano a mancare e per questo motivo ha voluto provare una nuova esperienza, passando dal campo al microfono. Sarà uno dei volti chiave di DAZN France per quanto riguarda la Ligue One e commenterà anche alcune partite della prossima Champions League. Sarà questa la sua nuova vocazione?