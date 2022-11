Cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni: cibo, concerti e tanti eventi gratis

Per chi ancora non sa fare il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti (alcuni anche gratis) che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate dell’11, 12 e 13 novembre, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Gli eventi dall’11 al 13 novembre a Napoli e dintorni

Scuola degli Elfi di Babbo Natale. Parte questo weekend, nelle giornate del 12 e del 13 novembre, il progetto evento Scuola del Natale, presso l’Oasi Flegrea in via Terracina 221, a Fuorigrotta. Varcata la soglia della straordinaria oasi naturale di circa 60mila metri quadri con tanta vegetazione e un’allegra fattoria degli animali, le famiglie saranno catapultate nel mondo di Babbo Natale e dei suoi fidati aiutanti.

Festival della Gentilezza, Speciale Napoli. Fino al 13 novembre la città partenopea ospiterà la manifestazione dedicata alla gentilezza, con un programma ricco di eventi gratuiti per grandi e piccini. Nel weekend del 12 e 13 novembre avrà inizio l’iniziativa Speciale Napoli con incontri, workshop, letture, laboratori e “pranzi gentili”.

James Senese in concerto. Sabato 12 novembre il celebre artista si esibirà a Napoli, nel centro commerciale La Birreria. L’evento è gratuito ed aperto a tutti.

Festa del Torrone e della Nocciola. Da domani, fino al 15 novembre, a Nola si terrà Torrone in Festa, la fiera del gusto dedicata alle prelibatezze gastronomiche locali, alla riscoperta del nocciolo, del torrone e di altri prodotti tipici. Piazza Duomo si trasformerà in una galleria di bontà con laboratori, show cooking, artisti e animazione. Sabato ci sarà lo spettacolo live di Antonio Manganiello. L’ingresso è gratuito.

Mercatini di Natale al Castello di Limatola. Inizia la magia del Natale al Castello di Limatola che aprirà le porte ai visitatori nel weekend dall’11 al 13 novembre. Tra stand gastronomici e tipiche casette in legno con oggetti artigianali, Babbo Natale sarà pronto ad accogliere le famiglie nel suo cottage, accompagnato da personaggi fiabeschi. Sarà allestita anche una ruota panoramica per godere dall’alto della bellezza del Castello illuminato.

Festa del cioccolato a Caserta. L’11, il 12 e il 13 novembre per gli amanti del dolce c’è Choco Italia in tour con la tappa casertana. La celebre fiera dedicata al cioccolato artigianale e alle specialità dolciarie si svolgerà in piazza Dante. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Intanto sono già state inaugurate le luci natalizie a Cetara, splendido borgo della Costiera Amalfitana. Le installazioni sono dedicate al mondo marino.