Tra musei e concerti gratis: gli eventi più belli del weekend a Napoli e dintorni

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 31 marzo, 1 e 2 aprile, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi dell’1 e 2 aprile

Domenica al Museo. Il 2 aprile 2023 torna l’appuntamento con Domenica al Museo che consente di visitare musei e parchi archeologici statali della Campania, e di tutta Italia, con ingresso gratis. Anche questa volta sono tante le meraviglie da poter visitare nella nostra Regione, dalla Reggia di Caserta al Palazzo Reale di Napoli.

Concerto gratis di Enzo Avitabile. Sabato, 1 aprile 2023, si terrà un concerto gratis di Enzo Avitabile a Terzigno (Napoli). Si tratta di uno degli eventi a ingresso libero del primo weekend del mese e vedrà il celebre cantautore e sassofonista intrattenere il pubblico con le sue inconfondibili melodie.

Caccia alle uova a Torre. Dal primo aprile, in vista della Pasqua, nel parco acquatico Valle dell’Orso di Torre del Greco, prende il via lo Spring Egg Hunt, la più grande caccia alle uova d’Italia. Per tutti i weekend del mese e nelle giornate del 6 e 7 aprile, grandi e piccini potranno cimentarsi in svariate attività tra giochi, laboratori, momenti di divertimento in natura e pause golose.

La città di Diego. Dal 30 marzo al 9 maggio il Maradona fumettato di Lorenzo Ruggiero sarà esposta presso la Galleria Hde in via Fiorelli 12. Il racconto disegnato dall’artista illustra in modo inedito le avventure del pibe de oro con le maglie del suo cuore: quella azzurra del Calcio Napoli e quella albiceleste della Seleccion argentina.

Sorrento Road. La prestigiosa gara automobilistica italiana 1000 Miglia farà tappa dal 30 marzo al 2 aprile nella bellissima città di Sorrento e lungo la Costiera Amalfitana per la seconda edizione di Sorrento Roads by 1000 Miglia.

Caravaggio in mostra al Palazzo Reale di Napoli. Il sito partenopeo ospiterà dal 16 marzo al 9 maggio 2023 la mostra Dialoghi intorno a Caravaggio, che segna in maniera straordinaria l’avvio di una nuova collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano. Dal 4 marzo fino al 25 giugno 2023, il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano, la mostra-evento dedicata ad uno degli artisti più amati a livello internazionale, particolarmente legato alla nostra città, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

La grande festa di Capodimonte. Continua La Collina Gentile, la prima vera festa lungo le pendici di Capodimonte ed i suoi dintorni, con altri speciali incontri e visite guidate nelle giornate di venerdì e sabato.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.

Degas in mostra a Napoli. Fino al 10 aprile 2023, il complesso monumentale di San Domenico Maggiore, ospiterà Degas il ritorno a Napoli, la mostra realizzata da Navigare srl con il patrocinio del Comune, dedicata al maestro impressionista Edgar Degas e al suo rapporto speciale con la città partenopea.