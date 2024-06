Il regno della Nutella a Napoli, concerti e sagre a ingresso gratis: gli eventi del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 14, 15 e 16 giugno 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli e dintorni: gli eventi del 14, 15, 16 giugno

Evento Nutella a Napoli – In Piazza Municipio il primo pop up store napoletano dedicato a Nutella. Il Temporary Store sarà aperto nel weekend di sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 dalle ore 11.00 alle ore 20.00 e, per l’occasione, verrà presentata una novità dedicata all’estate del marchio commerciale della Ferrero celebre in tutto il mondo e che, da ormai 60 anni, fa parte della vita quotidiana di milioni di famiglie italiane.

Concerto anni ’90 – Venerdì 14 giugno 2024 a Somma Vesuviana (Napoli) arriva Nostalgia anni ’90, il grande concerto dedicato alla disco music dei mitici anni del passato che animerà piazza Vittorio Emanuele III per tutta la serata, a partire dalle ore 21:00. L’ingresso è gratis per tutti.

Fantasy Park – Nuovo appuntamento con Fantasy Park, il magico regno Disney che dopo la tappa di Villa Domi si sposta al Mambo Beach di Ischitella tra spettacoli mozzafiato e iniziative che si svolgeranno direttamente in spiaggia per l’intera giornata di sabato 15 giugno 2024. Si tratta di uno degli eventi organizzati dalla Sundance Napoli.

Sagra della Ciliegia – Dal 14 al 16 giugno 2024 torna a Gragnano, nella suggestiva cornice del borgo di Castello, la tradizionale Festa della Ciliegia che quest’anno prende il nome di Ciliegia in Arte.

Sagra della pennetta – Dal 14 al 16 giugno 2024 a Marigliano, in provincia di Napoli, si terrà la Sagra della Pennetta all’Amatriciana, uno degli eventi che animeranno il piazzale del Santuario Madonna della Speranza in occasione della festa di San Vito e di Sant’Antonio. Per ben 3 giorni gli ospiti, oltre a succulenti primi piatti, potranno degustare montanare, panini e altre specialità.

Notte sacra del Campanile a Torre del Greco – Nell’anniversario dell’eruzione che seppellì Torre del Greco e la sua chiesa madre, Santa Croce, il comitato Notte Sacra ha presentato un weekend di eventi che si terranno nel centro cittadino tra il 15 ed il 16 giugno. Nella serata di domenica si terrà l’incendio del campanile con uno spettacolo piromusicale che approderà per la prima volta a Torre del Greco.

Fantasy Day a San Giorgio – Dal 14 al 16 giugno a San Giorgio a Cremano torna il Fantasy Day, il Festival del Fantastico a ingresso gratis che si terrà dalle 10 alle 22 negli spazi della suggestiva Villa Bruno. Si tratta di uno degli eventi organizzati dall’Associazione Culturale ALTANUR, promosso dal Comune guidato dal sindaco Giorgio Zinno.

Mostra sulla Passione di Cristo a Napoli. A partire dal 25 maggio, e fino al 31 dicembre 2024, il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, a Napoli, ospiterà una spettacolare mostra sulla Passione di Cristo, intitolata Il Sacro Telo, la Sindone.

Diego Vive. Fino al 31 luglio 2024, presso gli spazi dell’Ex Base Nato – Parco San Laise, a Bagnoli, sarà visitabile il grande e tecnologico parco tematico dedicato a Diego Armando Maradona.