Villaggio incantato, cinema all’aperto e sagre: gli eventi più belli del weekend nel Napoletano

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 12, 13 e 14 luglio 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 12, 13 e 14 luglio

Cinema sotto le stelle a Napoli. Torna Estate a Corte, la rassegna di cinema italiano e internazionale, giunta alla sua quinta edizione, che si terrà fino al 31 luglio 2024 presso il Cortile dell’Arte della Fondazione Foqus, ai Quartieri Spagnoli, con un programma ricco di film, documentari e incontri con i protagonisti. Il 12, 13 e 14 luglio sono in programmazione: Misericordia, Un colpo di fortuna e The old oak.

Country Beer Fest. Dal 4 al 7 e dal 12 al 14 luglio a Casamarciano/Tufino, in provincia di Napoli, arriva il Country Beer Fest, il primo festival in Campania dedicato alla birra in stile western: un doppio appuntamento all’insegna del gusto e del divertimento da trascorrere all’interno di un’area di 7500 mq situata in via Nazionale delle Puglie.

Restate con Noi a Boscoreale. Entra nel vivo la rassegna di eventi gratuiti a Boscoreale, in provincia di Napoli. Venerdì 12 luglio spazio alla napoletanità con Amedeo Colella, Giorgio Coccobello e Ferdinando Guarino che si esibiranno alla casa comunale.

Sagra del Limone. Dall’11 al 14 luglio 2024 torna Limoni in Festa, la tradizionale sagra dedicata al limone che si terrà nel centro di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’estate, giunto alla sua 48esima edizione, che sarà celebrato con un programma ricco di percorsi di gusto e spettacoli.

Show e stelle all’Anfiteatro di Avella. Sabato 13 luglio 2024 all’Anfiteatro Romano di Avella prenderà vita Incantastelle, uno spettacolo mozzafiato che regalerà una indimenticabile esperienza immersiva a grandi e piccini tra fiabe, musica, astronomia e osservazione delle stelle. Si tratta di un evento a cura della Compagnia Citrea in collaborazione con Avellarte.

This is Wonderland. Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile immergersi nel magico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie allestito alla Mostra d’Oltremare di Napoli con oltre 1500 installazioni scenografiche, spettacoli, attrazioni e un Shisha Bar a tema.

Mostra sulla Passione di Cristo a Napoli. A partire dal 25 maggio, e fino al 31 dicembre 2024, il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, a Napoli, ospiterà una spettacolare mostra sulla Passione di Cristo, intitolata Il Sacro Telo, la Sindone.

Diego Vive. Fino al 31 luglio 2024, presso gli spazi dell’Ex Base Nato – Parco San Laise, a Bagnoli, sarà visitabile il grande e tecnologico parco tematico dedicato a Diego Armando Maradona.