Tra fiabe, aperture straordinarie e tanti concerti gratis: gli eventi del weekend nel Napoletano

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 19, 20 e 21 luglio 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend Napoli e dintorni: gli eventi del 19, 20 e 21 luglio

Apertura serale del Palazzo Reale di Napoli. Torna Un Sabato da Re al Palazzo Reale di Napoli che apre nuovamente di sera per accogliere turisti e visitatori nella magica atmosfera notturna tutti i sabato di fine luglio e agosto. Si parte con il primo appuntamento il 20 luglio.

Cinema sotto le stelle a Napoli. Torna Estate a Corte, la rassegna di cinema italiano e internazionale, giunta alla sua quinta edizione, che si terrà fino al 31 luglio 2024 presso il Cortile dell’Arte della Fondazione Foqus, ai Quartieri Spagnoli, con un programma ricco di film, documentari e incontri con i protagonisti. Il 20 e 21 luglio sono in programmazione Io Capitano e Il ragazzo e l’airone.

Festa dei Quattro Altari. Dopo 16 anni di assenza, dal 19 al 21 luglio torna a Torre del Greco la Festa dei Quattro Altari tra concerti, spettacoli teatrali, tableau vivant, street parade, bande, artisti di strada, altari, tappeti, mostre, murale, installazioni, videomapping. Tra gli ospiti Max Gazzè, Enzo Avitabile e i Bottari, La Maschera.

Restate con Noi a Boscoreale. Entra nel vivo la rassegna di eventi gratuiti a Boscoreale, in provincia di Napoli. Seguiranno 3 appuntamenti al parco pubblico Pellegrini: venerdì 19 con la pizzica pizzica de ‘O Lione e a Paranza; sabato 20 musica napoletana con Trio Napul’è è na’ canzone; domenica 21 con il concerto di Emiliana Cantone. Nelle serate di sabato e domenica all’interno del parco saranno allestiti stand gastronomici nell’ambito della festa della pizza con l’elezione di Miss Pizza.

Storie magiche in Villa. San Giorgio a Cremano dà il via a Storie Magiche in Villa, l’iniziativa che porterà in scena, nel parco di Villa Bruno, la magia delle fiabe con Alice in Wonderland e la storia di Hansel e Gretel: due appuntamenti gratis che si terranno rispettivamente il 19 e il 26 luglio 2024 dalle ore 18:00.

Premio Eccellenze del Sud. Torna “Eccellenze del Sud“, il premio per le personalità meridionali che si sono distinte in ambiti economici, sociali e professionali: la decima edizione si terrà venerdì 19 luglio a Villa Signorini, ad Ercolano, con Luca Abete, Shara, Tony Tammaro e tanti altri.

Alba agli Scavi di Ercolano. Il 20 luglio e il 31 agosto torna l’appuntamento con Lo Spettacolo dell’Alba agli Scavi di Ercolano, l’evento organizzato da Coopculture che propone visite mozzafiato nel sito archeologico alle prime luci del giorno.

Carditello Festival. Prosegue la kermesse musicale presso la spettacolare reggia borbonica di San Tammaro, nel casertano, dove il 19 luglio si esibirà in concerto il celebre cantautore Ron.

This is Wonderland. Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile immergersi nel magico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie allestito alla Mostra d’Oltremare di Napoli con oltre 1500 installazioni scenografiche, spettacoli, attrazioni e un Shisha Bar a tema.

Mostra sulla Passione di Cristo a Napoli. A partire dal 25 maggio, e fino al 31 dicembre 2024, il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, a Napoli, ospiterà una spettacolare mostra sulla Passione di Cristo, intitolata Il Sacro Telo, la Sindone.

Diego Vive. Fino al 31 luglio 2024, presso gli spazi dell’Ex Base Nato – Parco San Laise, a Bagnoli, sarà visitabile il grande e tecnologico parco tematico dedicato a Diego Armando Maradona.