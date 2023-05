Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro Folgarida 2023 in programma dal 14 al 25 luglio, ha spiegato il perché la squadra non fa tournée estive a differenza di tanti top club europei.

De Laurentiis sulle amichevoli: “Pago le squadre in estate per venire qui, non voglio fare tournée estenuanti in giro per il mondo”

“L’altro anno abbiamo ricevuto tanti inviti, dove ci offrivano soldi e aerei. Io ho costretto, pagandole, alcune squadre straniere a venire per le amichevoli. Ho detto basta con le trasferte, invitiamo e si gioca dove il Napoli fa il ritiro. In Trentino giochiamo contro delle squadre di minore livello perché è la prima fase preparatoria, per non sottoporre ad incidenti vari i giocatori”.

“I ritiri fatti bene evitano molti infortuni inutili. In passato le squadre andavano in Cina per un giorno, poi in Australia. Io ci sono cascato una volta sola, a Miami, dove Charlie Stillitano si è fatto ‘bello’ con tutto il suo board di finanziatori. Quando siamo andati a Detroit Charlie Stillitano era sparito, e abbiamo dovuto fare dei richiami via radio per riempire uno stadio da centomila persone. Noi dobbiamo allenarci qui e preparare al meglio la stagione. Poi durante l’anno si può anche andare fuori per fare accordi con gli sponsor”.

