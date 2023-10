QUI SALERNITANA – Continua la preparazione della Salernitana in vista del match contro il Cagliari di domenica prossima. Stanno rientrando in gruppo tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali e mister Inzaghi può ora iniziare a lavorare ad alcune novità con tutti i calciatori a disposizione. Tra le maggiori novità a cui il tecnico piacentino sta pensando ci sono la difesa a quattro e l’inserimento di un centrocampista in più. Tanti i giocatori della Salernitana che possono giocare in più ruoli, a cominciare dalla difesa dove c’è da scegliere la coppia di centrali, sembra certo del posto Gyomber mentre al suo fianco è previsto un ballottaggio tra tutti gli altri, con Lovato che pare in vantaggio sulla concorrenza.

QUI CAGLIARI – Una nuova tappa di avvicinamento a Salernitana-Cagliari: i rossoblù si sono allenati oggi al Centro sportivo di Assemini. La seduta è cominciata con degli esercizi di attivazione ed un circuito di forza in palestra. Il gruppo si è quindi trasferito in campo per svolgere delle esercitazioni tecniche, accompagnate da un lavoro atletico con cambi di direzione. In gruppo Mateusz Wieteska, rientrato alla base dopo gli impegni con la Polonia.

Alberto Dossena, Zito Luvumbo e Marco Mancosu hanno svolto parte dell’allenamento con la squadra; lavori personalizzati per Elio Capradossi, Pantelis Hatzidiakos e Gianluca Lapadula. Defaticante per Matteo Prati e Gaetano Oristanio, in campo ieri con la Nazionale azzurra U21. È rimasto a riposo Simone Aresti: il portiere ha riportato in allenamento una distrazione di primo grado al retto femorale destro.

Le probabili formazioni della partita Unione Sportiva Salernitana 1919-Cagliari Calcio, valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Probabili formazioni Salernitana-Cagliari e le ultime dai campi

Domenica 22 ottobre, ore 15:00

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Daniliuc, Lovato, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane; Dia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ikwuemesi

Ballottaggi: Daniliuc 60%-Gyomber 40%, Bradaric 60%-Pirola 40%, Maggiore 55%-Legowski 45%

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Luvumbo, Petagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lapadula, Rog

Ballottaggi: Scuffet 55%-Radunovic 45%, Zappa 60%-Sulemana 40%, Prati 70%-Deiola 30%, Petagna 55%-Pavoletti 45%

Classifica Serie A Tim 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano Inter 19 (Champions League)

3. Football Club Juventus 17 (Champions League)

4. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 11

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

Risultati, tabellini e marcatori dell’ultimo turno disputato (8a giornata)

Empoli Football Club-Udinese Calcio 0-0

Unione Sportiva Lecce-Unione Sportiva Sassuolo Calcio 1-1

Football Club Internazionale Milano Inter-Bologna Football Club 1909 2-2

Football Club Juventus-Torino Football Club 2-0

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Calcio Milan 0-1

Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Salernitana 1919 3-0

Frosinone Calcio-Hellas Verona Football Club 2-1

Società Sportiva Lazio-Atalanta Bergamasca Calcio 3-2

Cagliari Calcio-Associazione Sportiva Roma 1-4

Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina 1-3