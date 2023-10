QUI TORINO – L’impegno di sabato contro l’Inter si avvicina ed il Torino continua ad allenarsi e a preparare il match. In questi giorni rientreranno anche i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Nel frattempo i rimanenti non hanno smesso di seguire le direttive di mister Ivan Juric, che necessariamente deve preparare al meglio la difficile gara di sabato, con l’obiettivo di alzare il morale della squadra.

QUI INTER – Appiano Gentile – L’Inter è tornata ieri al lavoro al Suning Training Centre, dopo la sosta per le nazionali. La squadra si è allenata agli ordini del tecnico Simone Inzaghi, in vista del prossimo impegno di campionato previsto per sabato 21 ottobre alle ore 18:00 nel match contro il Torino.

Le probabili formazioni della partita Torino Football Club-Football Club Internazionale Milano Inter , valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Probabili formazioni Torino-Inter e le ultime dai campi

Sabato 21 ottobre, ore 18:00

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Djidji, Soppy

Ballottaggi: Sazonov 70%-Buongiorno 30%, Seck 40%-Radonjic 30%-Sanabria 30%

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado

Ballottaggi: Acerbi 55%-De Vrij 45%, Dumfries 75%-Darmian 25%, Mkhitaryan 55%-Frattesi 45%

Classifica Serie A Tim 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano Inter 19 (Champions League)

3. Football Club Juventus 17 (Champions League)

4. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 11

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

Risultati, tabellini e marcatori dell’ultimo turno disputato (8a giornata)

Empoli Football Club-Udinese Calcio 0-0

Unione Sportiva Lecce-Unione Sportiva Sassuolo Calcio 1-1

Football Club Internazionale Milano Inter-Bologna Football Club 1909 2-2

Football Club Juventus-Torino Football Club 2-0

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Calcio Milan 0-1

Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Salernitana 1919 3-0

Frosinone Calcio-Hellas Verona Football Club 2-1

Società Sportiva Lazio-Atalanta Bergamasca Calcio 3-2

Cagliari Calcio-Associazione Sportiva Roma 1-4

Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina 1-3