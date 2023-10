QUI ATALANTA – Lunga intervista concessa al Secolo XIX da parte dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che tra i tanti temi trattati ha parlato anche della bufera in cui è stato coinvolto poche settimane fa, quando alcuni suoi ex giocatori lo avevano criticato per i modi di allenare: “Sono state parole enfatizzate dal punto di vista mediatico. Come Atalanta abbiamo dato fastidio in questi anni, lo stesso mi era successo al Genoa.

QUI GENOA – Mattina e pomeriggio, palestra e campo. Al ‘Signorini’ la preparazione è virata su lavoro atletico, infarinature tattiche, partitelle tematiche. Giovedì riunione in sala video a Villa Rostan. De Winter atterrato a Linate e in viaggio verso Genova.

Le probabili formazioni della partita Atalanta Bergamasca Calcio-Genoa Cricket and Football Club, valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Probabili formazioni Atalanta-Genoa e le ultime dai campi

Domenica 22 ottobre, ore 18:00

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: El Bilal, Koopmeiners

Ballottaggi: Carnesecchi 65%-Musso 35%, Scalvini 55%-Toloi 45%

GENOA (4-4-2): Leali; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Squalificati: Martinez | Indisponibili: Messias

Ballottaggi: Martin 60%-Haps 40%, Retegui 55%-Malinovskyi 45%

Classifica Serie A Tim 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano Inter 19 (Champions League)

3. Football Club Juventus 17 (Champions League)

4. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 11

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

Risultati, tabellini e marcatori dell’ultimo turno disputato (8a giornata)

Empoli Football Club-Udinese Calcio 0-0

Unione Sportiva Lecce-Unione Sportiva Sassuolo Calcio 1-1

Football Club Internazionale Milano Inter-Bologna Football Club 1909 2-2

Football Club Juventus-Torino Football Club 2-0

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Calcio Milan 0-1

Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Salernitana 1919 3-0

Frosinone Calcio-Hellas Verona Football Club 2-1

Società Sportiva Lazio-Atalanta Bergamasca Calcio 3-2

Cagliari Calcio-Associazione Sportiva Roma 1-4

Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina 1-3