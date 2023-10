QUI ROMA – Dopo giorni di lavoro con soltanto tre giocatori di prima squadra e una serie infinita di ragazzi a completare il gruppo, José Mourinho oggi ritroverà a Trigoria gran parte dei 15 nazionali che hanno viaggiato in giro per il mondo.

QUI MONZA – Lunga intervista esclusiva su “La Gazzetta dello Sport” per Alejandro Gomez, ultimo acquisto di mercato del Monza. Il fantasista argentino svela la trattativa coi biancorossi: “Quanto è durata? Poche ore, è stata la scelta di tutta la famiglia. Pensavo di restare senza squadra fino a gennaio. Ho ricevuto offerte dall’Arabia, Turchia e Francia, ma spostare i figli che avevano iniziato la scuola non mi andava. Monza è come tornare a casa visto che abitiamo a Bergamo”.

Le probabili formazioni della partita Associazione Sportiva Roma-Associazione Calcio Monza, valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Probabili formazioni Roma-Monza e le ultime dai campi

Domenica 22 ottobre, ore 12:30

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Spinazzola; Lukaku, Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abraham, Dybala, Kumbulla, Pellegrini, Smalling

Ballottaggi: Kristensen 55%-Karsdorp 45%, Belotti 60%-El Shaarawy 40%

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Gomez; Colombo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bettella, Caprari, Izzo

Ballottaggi: D’Ambrosio 75%-Izzo 25%, Kyriakopoulos 60%-Birindelli 40%, Gomez 55%-Vignato 45%, Colombo 55%-Mota 45%

Classifica Serie A Tim 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano Inter 19 (Champions League)

3. Football Club Juventus 17 (Champions League)

4. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 11

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

Risultati, tabellini e marcatori dell’ultimo turno disputato (8a giornata)

Empoli Football Club-Udinese Calcio 0-0

Unione Sportiva Lecce-Unione Sportiva Sassuolo Calcio 1-1

Football Club Internazionale Milano Inter-Bologna Football Club 1909 2-2

Football Club Juventus-Torino Football Club 2-0

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Calcio Milan 0-1

Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Salernitana 1919 3-0

Frosinone Calcio-Hellas Verona Football Club 2-1

Società Sportiva Lazio-Atalanta Bergamasca Calcio 3-2

Cagliari Calcio-Associazione Sportiva Roma 1-4

Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina 1-3