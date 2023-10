QUI SASSUOLO – Tanti gli infortuni in casa Sassuolo. Da Henrique e Viti fino a Obiang, la situazione infermeria è abbastanza complicata per Dionisi. Nonostante questo, come riporta Sassuolo News, ieri è andata in scena una doppia seduta d’allenamento al Mapei Football Center in vista della partita contro la Lazio. Al mattino riscaldamento, torello, esercitazioni tecnico-tattiche, giochi di posizione, esercitazioni specifiche per reparto e partita a campo ridotto. Nel pomeriggio attivazione, lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo. Oggi è previsto un allenamento pomeridiano.

QUI LAZIO – Ieri allenamento pomeridiano per la Lazio che quest`oggi si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire delle ore 15:30. Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico e atletico, i ragazzi di Sarri hanno effettuato un lavoro tattico, concludendo la seduta con una partitella a campo ridotto. La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio, alle ore 15:30.

Le probabili formazioni della partita Unione Sportiva Sassuolo Calcio-Società Sportiva Lazio, valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Probabili formazioni Sassuolo-Lazio e le ultime dai campi

Sabato 21 ottobre, ore 20:45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Alvarez, Matheus Henrique, Viti

Ballottaggi: Ruan 80%-Ferrari 20%, Racic 60%-Thorstvedt 40%, Bajrami 90%-Thorstvedt 10%

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Zaccagni

Ballottaggi: Provedel 60%-Sepe 40%, Casale 55%-Patric 45%, Kamada 50%-Vecino 30%-Guendouzi 20%, Rovella 60%-Cataldi 40%, Castellanos 60%-Immobile 40%, Pedro 60%-Isaksen 40%

Classifica Serie A Tim 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano Inter 19 (Champions League)

3. Football Club Juventus 17 (Champions League)

4. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 11

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

Risultati, tabellini e marcatori dell’ultimo turno disputato (8a giornata)

Empoli Football Club-Udinese Calcio 0-0

Unione Sportiva Lecce-Unione Sportiva Sassuolo Calcio 1-1

Football Club Internazionale Milano Inter-Bologna Football Club 1909 2-2

Football Club Juventus-Torino Football Club 2-0

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Calcio Milan 0-1

Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Salernitana 1919 3-0

Frosinone Calcio-Hellas Verona Football Club 2-1

Società Sportiva Lazio-Atalanta Bergamasca Calcio 3-2

Cagliari Calcio-Associazione Sportiva Roma 1-4

Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina 1-3