QUI UDINESE – Ieri Seduta pomeridiana sui campi del centro sportivo Bruseschi. Rientrati alla base tutti i bianconeri impegnati con le rispettive nazionali, per loro subito lavoro in gruppo ad eccezione di Kristensen e Bijol che hanno sostenuto un programma di recovery avendo giocato 90 minuti ieri sera con le maglie di Danimarca under 21 e Slovenia. La sessione odierna ha visto la squadra svolgere delle esercitazioni sul possesso palla e partite a campo ridotto. Oggi seduta mattutina.

QUI LECCE – È ripresa ieri mattina all’Acaya Golf Resort & SPA la preparazione dei giallorossi. Il tecnico D’Aversa ha potuto contare su Faticanti e Touba, mentre il resto dei convocati con le rispettive Nazionali rientreranno in sede nelle prossime ore. È tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo Banda mentre proseguono nel lavoro personalizzato Blin e Dermaku. Per la giornata di oggi è in programma un allenamento al mattino sempre sul campo dell’Acaya.

Le probabili formazioni della partita Udinese Calcio-Unione Sportiva Lecce, valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Probabili formazioni Udinese-Lecce e le ultime dai campi

Lunedì 23 ottobre, ore 18:30

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Lucca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Brenner, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue

Ballottaggi: Pereyra 60%-Lovric 40%, Kamara 55%-Zemura 45%, Success 55%-Thauvin 45%

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Banda, Blin, Dermaku

Ballottaggi: Gallo 55%-Dorgu 45%, Oudin 60%-Rafia 40%

Classifica Serie A Tim 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano Inter 19 (Champions League)

3. Football Club Juventus 17 (Champions League)

4. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 11

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

Risultati, tabellini e marcatori dell’ultimo turno disputato (8a giornata)

Empoli Football Club-Udinese Calcio 0-0

Unione Sportiva Lecce-Unione Sportiva Sassuolo Calcio 1-1

Football Club Internazionale Milano Inter-Bologna Football Club 1909 2-2

Football Club Juventus-Torino Football Club 2-0

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Calcio Milan 0-1

Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Salernitana 1919 3-0

Frosinone Calcio-Hellas Verona Football Club 2-1

Società Sportiva Lazio-Atalanta Bergamasca Calcio 3-2

Cagliari Calcio-Associazione Sportiva Roma 1-4

Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina 1-3