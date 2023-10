QUI BOLOGNA – Oggi per i rossoblù una seduta di allenamento alle 11 a porte chiuse a Casteldebole.

QUI FROSINONE – Seduta di allenamento mattutina ieri alla ‘Città dello sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con il Bologna. Attivazione, lavoro di forza in palestra diviso in gruppi e serie di combinazioni e conclusioni in porta in campo, questo il programma odierno. Assenti Oyono, Cuni e Kvernadze impegnati con le rispettive nazionali. Parzialmente Kaio Jorge. Differenziato per Kalaj e Caso. Personalizzato per Gelli. Terapie per Harroui. Oggi pomeriggio in programma una nuova seduta allo stadio ‘Benito Stirpe’.

Le probabili formazioni della partita Bologna Football Club 1909-Frosinone Calcio, valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Probabili formazioni Bologna-Frosinone e le ultime dai campi

Domenica 22 ottobre, ore 15:00

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Corazza; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lucumi, Posch, Soumaoro

Ballottaggi: Corazza 40%-Lykogiannis 30%-Kristiansen 30%, Aebischer 55%-Moro 45%

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Caso, Harroui, Gelli, Kalaj

Ballottaggi: Reinier 60%-Baez 40%

Classifica Serie A Tim 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano Inter 19 (Champions League)

3. Football Club Juventus 17 (Champions League)

4. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 11

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

Risultati, tabellini e marcatori dell’ultimo turno disputato (8a giornata)

Empoli Football Club-Udinese Calcio 0-0

Unione Sportiva Lecce-Unione Sportiva Sassuolo Calcio 1-1

Football Club Internazionale Milano Inter-Bologna Football Club 1909 2-2

Football Club Juventus-Torino Football Club 2-0

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Calcio Milan 0-1

Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Salernitana 1919 3-0

Frosinone Calcio-Hellas Verona Football Club 2-1

Società Sportiva Lazio-Atalanta Bergamasca Calcio 3-2

Cagliari Calcio-Associazione Sportiva Roma 1-4

Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina 1-3