QUI HELLAS VERONA – Castelnuovo del Garda – Ieri, mercoledì 18 ottobre, allo Sporting Center ‘Paradiso’, i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina. Di seguito il report: riscaldamento tecnico, partite a tema e partita finale. Oggi, giovedì 19 ottobre, è in programma una seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse.

QUI NAPOLI – Ieri seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la seduta con una fase di attivazione con il pallone. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi, difesa e attacco, che hanno svolto lavoro specifico per reparto. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. I calciatori azzurri che sono stati impegnati con le Nazionali, stanno gradualmente rientrando. Lobotka e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro in gruppo per Kvaratskhelia, Ostigard, Cajuste. Terapie per Anguissa, Juan Jesus e Osimhen. Il Presidente De Laurentiis ha assistito all’intera seduta.

Le probabili formazioni della partita Hellas Verona-Società Sportiva Calcio Napoli, valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Probabili formazioni Hellas Verona-Napoli e le ultime dai campi

Sabato 21 ottobre, ore 15:00

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Djuric.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Braaf

Ballottaggi: Terracciano 55%-Faraoni 45%, Lazovic 55%-Doig 45%, Djuric 55%-Bonazzoli 45%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Anguissa, Juan Jesus, Osimhen

Ballottaggi: Natan 60%-Østigard 40%, Olivera 55%-Mario Rui 45%, Cajuste 60%-Elmas 40%, Politano 70%-Lindstrøm 30%, Raspadori 55%-Simeone 45%

Classifica Serie A Tim 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano Inter 19 (Champions League)

3. Football Club Juventus 17 (Champions League)

4. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 11

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

Risultati, tabellini e marcatori dell’ultimo turno disputato (8a giornata)

Empoli Football Club-Udinese Calcio 0-0

Unione Sportiva Lecce-Unione Sportiva Sassuolo Calcio 1-1

Football Club Internazionale Milano Inter-Bologna Football Club 1909 2-2

Football Club Juventus-Torino Football Club 2-0

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Calcio Milan 0-1

Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Salernitana 1919 3-0

Frosinone Calcio-Hellas Verona Football Club 2-1

Società Sportiva Lazio-Atalanta Bergamasca Calcio 3-2

Cagliari Calcio-Associazione Sportiva Roma 1-4

Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina 1-3