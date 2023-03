Stasera in TV Mare Fuori, Edoardo rischia la vita: le anticipazioni della penultima puntata

Questa sera su Rai 2 andrà in onda la quinta e penultima puntata di Mare Fuori 3 (già disponibile su Rai Play), che stando alle anticipazioni non sarà priva di colpi di scena.

Quinta puntata di Mare Fuori 3: le anticipazioni

Come sempre saranno trasmessi due episodi, il nono e il decimo, intitolati rispettivamente Le fasi dell’amore e Le regole dell’amicizia. Il primo si apre con Pino che finisce in isolamento per le eccessive reazioni di gelosia nei confronti di Kubra mentre Filippo ‘o chiattillo ritorna in carcere e la nuova direttrice prepara il suo trasferimento a Milano.

Edoardo, gravemente ferito, si rifugia a casa di Liz per nascondersi dai Ricci che gli stanno dando la caccia. Cardiotrap con l’arrivo di Filippo riesce a completare la canzone a cui stava lavorando da tempo e Giulia, ritenendosi più talentuosa di lui, propone a Valentina di invitarla nel suo studio di registrazione.

Kubra si riappacifica con Pino e gli confida di avere dei sospetti su Beppe: ha capito che lui e Latifah si conoscevano già da tempo. Intanto il comandante Massimo intuisce il nascondiglio di Eduardo e si presenta a casa di Liz. Silvia ottiene il permesso d’uscita e torna a Capri con Alfredo.

Nella puntata seguente il rapporto tra Carmine e Rosa è sempre più teso. Giulia si reca nello studio di registrazione ma il produttore non è molto entusiasta delle sue canzoni: è in quel momento che Valentina la costringe a cantare il pezzo di Cardiotrap che, al contrario, viene subito approvato.

Beppe accompagna Pino in ospedale per ulteriori accertamenti alla mano poi lo porta in casa sua per il pranzo. Proprio lì il ragazzo trova una foto di Beppe e Latifah insieme da giovani, la prende e la porta a Kubra. Filippo, Pino e Silvia decidono di aiutare Rosa e Carmine a far chiarezza sui loro sentimenti: i due si incontrano in terrazza e si baciano.

I genitori di Gaetano ‘o pirucchio si recano nell’IPM per annunciare la volontà di aprire un’associazione benefica per i ragazzi a rischio. Ignorando le vere cause dell’assassinio, si convincono che il figlio è morto da delinquente e che sono stati incapaci di essere buoni genitori. Mimmo, ascoltando le loro parole, decide di confessargli la verità.

Silvia rivela ad Alfredo che Edoardo è molto legato a Liz e lui capisce che è proprio lei a nasconderlo. Gli uomini di Don Salvatore raggiungono l’abitazione, Edoardo li vede e scappa dalla terrazza. Si dirige verso l’IPM e proprio sull’uscio viene raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. I sicari, con le pistole ormai scariche, fuggono quando interviene Massimo che stringe Edoardo tra le sue braccia. Il ragazzo, prima di perdere i sensi, apprezza il gesto del comandante che ha rischiato la vita pur di provare a salvarlo.