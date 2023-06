Crescentini: “Napoli è la mia seconda casa. Quanto amore qui, mi trattano benissimo”

In occasione dell’incontro che si è tenuto al Gran Caffè Gambrinus con alcuni membri del cast di Mare Fuori, Carolina Crescentini, la celebre attrice romana che nella serie interpreta la direttrice Paola, ha colto l’occasione per esprimere pubblicamente, ancora una volta, il suo amore per Napoli.

Mare Fuori, Carolina Crescentini innamorata di Napoli

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno direttamente dalle sale dello storico caffè partenopeo, la Crescentini ha raccontato: “Mare Fuori ci ha riempito di amore da parte del pubblico. Con noi e i ragazzi c’è proprio un rapporto diretto, si va oltre il personaggio, è come se ci conoscessimo da tempo ed è bello”.

Quanto al rapporto tra lei e la città di Napoli ha sottolineato: “Quanto amore qui. Napoli è la mia seconda casa. Io ci ho girato Mare Fuori, I Bastardi di Pizzofalcone ma anche tanti altri film. Ogni volta che torno qua io sono contenta perché voglio bene a Napoli e Napoli vuole bene a me. Mi trattano sempre benissimo“.

La direttrice Paola, tuttavia, nella terza stagione esce di scena. Carolina Crescentini, infatti, ha detto addio alla serie e non la rivedremo nelle prossime stagioni: “Quella di non esserci è una mia scelta ma allo stesso tempo è anche un dispiacere”.

La sua scena preferita è stata proprio quella dell’ultimo saluto: “La scena che porto nel cuore è quella finale della stagione 3 quando Paola saluta i suoi ragazzi. Lì il confine tra Paola e Carolina era sottile perché anche io stavo salutando i miei ragazzi ed è stato bello, molto bello”.

Intanto, Mare Fuori continua a cavalcare l’onda del successo mediatico. In attesa dei nuovi episodi, sono già state confermate una quinta e addirittura una sesta stagione. Ci saranno anche un musical, diretto da Alessandro Siani, e persino un film.