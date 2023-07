Napoli da record, i turisti la amano: boom di arrivi in 6 mesi, sold out anche d’estate

Turismo record a Napoli: i dati diffusi da Federalberghi evidenziano l’aumento progressivo dei flussi turistici in città negli ultimi sei mesi, incoronando in particolar modo il mese di giugno. Ma il boom potrebbe registrare numeri ancor più sorprendenti nel pieno dell’estate: la città partenopea risulta già sul podio della classifica stilata dal noto portale di prenotazione AirBnb.

Tutti pazzi di Napoli, è turismo record: lo conferma Federalberghi

Stando ai dati di Federalberghi, resi noti da Il Corriere del Mezziogiorno, nel primo semestre del 2023, da gennaio a giugno, la città di Napoli ha registrato un tasso di occupazione media del 78%, superando quasi del 10% quello dell’anno precedente (68,5%) e raggiungendo le cifre del 2019, il cosiddetto anno del boom turistico.

In particolare giugno è stato il mese dell’affluenza record, forse il migliore degli ultimi 10 anni in termini turistici. Un periodo sold out che ha fatto registrare il tutto esaurito in quasi tutte le strutture ricettive del territorio, dal centro alle zone periferiche.

Secondo l’indagine, è aumentato anche il periodo di permanenza dei visitatori che tendono a trattenersi per periodi sempre più lunghi in città, arrivando ad una media di 3 notti. Ad affollare le vie partenopee sono sia turisti italiani che stranieri: tra questi ultimi si contano in particolare statunitensi, francesi e giapponesi.

LEGGI ANCHE

Estate 2023, Campania regina d’Italia: è la meta preferita dai turisti di tutto il mondo

La rinascita di Napoli, ora tutti la acclamano: scudetto, turismo record, eventi mondiali

Un successo favorito quest’anno anche dal traguardo calcistico: la vittoria dello scudetto, la festa esplosa ad ogni gol e gli addobbi originali che hanno invaso ogni angolo della città, si sono rivelati veri e propri attrattori per i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Napoli è stata incoronata anche come capitale dei grandi eventi che hanno spinto ancora migliaia di persone a giungere ai piedi del Vesuvio: da Bono Vox ai Coldplay con Chris Martin, grandi star internazionali che desideravano cantare proprio tra le meraviglie del Golfo partenopeo.

Le perle partenopee continuano ad incantare anche grandi artisti e personaggi noti. Basti pensare ad Andrea Bocelli, il celebre tenore italiano, che ogni anno trascorre le sue vacanze a Ischia o al più grande giocatore di basket di tutti i tempi, Micheal Jordan, che si sta concedendo un soggiorno di relax a Capri.