Cosmopolitan celebra Napoli, Maria Esposito in copertina: “Ha raggiunto tutto il mondo”

The Autumn Issue, il nuovo numero di Cosmopolitan Italia in edicola da oggi 28 agosto, celebra l’eccellenza partenopea: in copertina c’è Maria Esposito, l’attrice napoletana divenuta celebre per il suo ruolo da protagonista in Mare Fuori, e tra le pagine della rivista tanti scatti della sua amata Napoli.

Napoli e Maria Esposito in copertina su Cosmopolitan

Giovane, bella e talentuosa, Maria Esposito, originaria dei Quartieri Spagnoli, ha conquistato il successo con la sua magistrale interpretazione in Mare Fuori, la fiction napoletana che racconta le vicissitudini di giovani detenuti, alle prese con un presente incerto e un futuro tutto da riscrivere.

Lei è Rosa Ricci, una ragazza apparentemente forte e scontrosa, quasi ingabbiata in quel cognome che porta, “erede” di un clan che continua a seminare odio e violenza. Nel corso delle puntate, però, viene fuori il suo grande cuore che inizia a battere all’impazzata per Carmine ‘o piecuro (interpretato da Massimiliano Caiazzo), nonché figlio di donna Wanda, a capo del gruppo criminale rivale.

Per Maria, Rosa Ricci è la prova di un sogno realizzato che le ha concesso di abbandonare il suo lavoro di estetista per scalare le vette del successo, divenendo una vera e propria icona di successo. Ora il suo volto spicca anche sulla copertina della prestigiosa rivista di tendenze, Cosmopolitan, che ha voluto immortalarla proprio nel cuore della sua città, dedicandole un articolo dal titolo Maria Esposito, storia di un nome che ha raggiunto il mondo.

“Voglio fare l’attrice da sempre, infatti al centro estetico spesso scappavo per fare qualche corso. Qui ora mi chiamano la Sophia Loren dei Quartieri. Non dimenticherò mai le mie radici, alla fine so che tornerò sempre a casa” – ha dichiarato nel corso dell’intervista rilasciata.

Maria presto tornerà in TV con Mare Fuori 4, la nuova stagione della fiction che la vedrà ancora una volta tra le grandi protagoniste. Debutterà anche a teatro con Mare Fuori Il Musical, diretto da Alessandro Siani.