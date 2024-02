Mare Fuori 5, che fine faranno Carmine e Rosa: uno di loro potrebbe lasciare la serie

Grandi protagonisti di Mare Fuori 4, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, interpretati da Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo, hanno fatto sperare gli appassionati della serie in un lieto fine, lasciando però il pubblico con l’amaro in bocca proprio sul finale: in molti si sono già chiesti se i due torneranno in Mare Fuori 5 o faranno parte dei personaggi che lasceranno il set. Al momento non vi sono conferme ufficiali ma vista la piega della storia, è probabile che almeno uno dei due possa uscire di scena.

Mare Fuori 5, Rosa e Carmine ci saranno o lasceranno la serie?

La serie napoletana dei record ha lanciato una nuova avvincente stagione, già interamente disponibile su RaiPlay, e trasmessa in prima serata su Rai 2 ogni mercoledì. Al centro dei nuovi episodi c’è sicuramente l’amore tormentato tra Rosa e Carmine: è soprattutto la giovane Ricci a farsi frenare dalle sue origini, in conflitto con quelle del suo amato.

Considerando le scene finali che vedono Rosa protagonista, è molto probabile che Maria Esposito torni sul set anche per registrare la quinta stagione, assumendo ancora una volta il ruolo di grande protagonista. Incerto, invece, il destino di Massimiliano Caiazzo: il suo personaggio cambierà finalmente vita, insieme alla sua piccola Futura.

ATTENZIONE: SPOILER STAGIONE 4

Se inizialmente Rosa impone a sé stessa di allontanarsi da Carmine, avvicinandosi persino a Cucciolo (Francesco Panarella), pur sapendo della sua omosessualità, proprio con l’intento di farsi odiare dal Di Salvo, alla fine cederà all’amore: i due decideranno insieme di sposarsi, organizzando in fretta e furia il matrimonio.

Proprio a un passo dal sì, tuttavia, la ragazza ci ripensa: non può rinnegare la sua famiglia, e soprattutto il suo papà, don Salvatore Ricci (Raiz) che mai avrebbe accettato quell’unione, ma soprattutto per Rosa diventa più importante la volontà di vendicare la morte del padre piuttosto che voltare completamente pagina insieme a Carmine e Futura. Per questo, nel suo abito da sposa, fissa negli occhi Carmine per l’ultima volta e poi scappa via.

Mentre lei si reca al cimitero di Poggioreale, dove in quel momento è presente anche Edoardo Conte (Matteo Paolillo), quel “fratello” che l’ha tradita nel modo più brutale, Carmine si fa consolare dal comandante Massimo (Carmine Recano). Nelle scene finali lo si vede lontano dall’Ipm, con la sua bambina, verso un futuro tutto da riscrivere.

Per questo motivo, considerando che potrebbe restare anche lontano da Napoli, è possibile che Carmine esca completamente di scena. Ovviamente si tratta di supposizioni legate alla trama della storia, ma non è escluso che il personaggio possa subire nuove evoluzioni. Non resta altro che attendere la quinta stagione che, stando alle anticipazioni, potrebbe essere trasmessa nel febbraio del 2025. Le riprese partiranno già da questa estate, sotto la guida di un nuovo regista: Ivan Silvestrini, infatti, ha confermato l’addio alla serie.