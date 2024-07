Elisa innamorata di Napoli e Capri: vacanza partenopea tra pizza, caffè e meraviglie

Ad estate ormai inoltrata, sono tanti i turisti che stanno affollando la città di Napoli e le sue isole, così come artisti e celebrità che stanno prendendo d’assalto la costa partenopea: tra questi la celebre cantautrice triestina Elisa che si è concessa un piacevole soggiorno di relax tra le nostre meraviglie, fermandosi in centro e sull’isola di Capri.

Elisa in vacanza tra Napoli e Capri

Soltanto pochi giorni fa, la cantante aveva raggiunto il suo collega Tropico sul palco di piazza del Plebiscito, prendendo parte al suo show come ospite. Ha fatto poi nuovamente tappa a Napoli in questi ultimi giorni e ha colto l’occasione per degustare una tipica pizza partenopea, accompagnata da un caffè rigorosamente napoletano, a pochi passi dallo splendido lungomare.

L’artista, infatti, si è fermata alla Pizzeria 50 Kalò di Ciro Salvo e al Caffè Cimmino di via Partenope, come confermano gli scatti diffusi dai canali social ufficiali degli stessi locali. La sua vacanza napoletana non poteva, però, concludersi senza fare un salto a Capri, l’isola che continua ad attrarre il turismo di lusso, divenendo meta privilegiata di star e imprenditori.

“Una melodia di sapori con Elisa. Sono entusiasta di dare il benvenuto ad Elisa, celebre cantautrice e musicista, al Ristorante Villa Verde. Grazie mille per essere venuta a trovarci, ti aspettiamo di nuovo presto” – si legge nel post diffuso dal ristorante caprese dove la cantante ha scelto di pranzare.

Tra le altre personalità note che hanno approfittato delle giornate estive per fare un salto nel Golfo di Napoli anche Alessia Marcuzzi, Buddy Valastro (meglio conosciuto come Il Boss delle Torte di Real Time), il calciatore Erling Haaland. A Ischia, intanto, sono sbarcati cantanti, registi e celebrità internazionali, da Sting e sua moglie Trudie Styler a Gianna Nannini.