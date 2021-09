Ancora una tragedia sulle spiagge della Campania. Una donna è morta mentre era in Costiera Amalfitana, a Maiori. Il tutto – come riferisce Positano News – è accaduto quest’oggi, poco prima di mezzogiorno, a una vacanziera originaria di Pagani che si trovava sul posto per godersi gli ultimi bagni della stagione.

Maiori – morta una donna in spiaggia

La donna, 74 anni, avrebbe accusato un malore mentre faceva il bagno, non distante dalla battigia, e a nulla sono serviti gli immediati soccorsi per rianimarla. I sanitari, giunti sul posto poco dopo l’allarme, dopo alcune manovre salvavita non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per accertarsi della dinamica dei fatti. La famiglia addolorata non ha potuto far altro che assistere al decesso della cara donna senza poter far nulla.

Non è la prima volta che in quest’estate così calda muoia una persona mentre si trovava in spiaggia. L’ultima tragedia, in ordine di tempo, è avvenuta a Castel Volturno dove un uomo ha accusato un malore mentr eera in acqua e per lui non c’è stato nulla da fare.

Nella zona del Cilento invece, quest’estate hanno perso la vita un paio di persone. Una turista francese di 73 anni e un altro 73enne di Cercola, colpito da malore mentre raccoglieva telline.