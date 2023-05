A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per le amministrative 2023 a Torre del Greco, cerchiamo ancora di dare voce ai due candidati sindaci per gli ultimi appelli al voto e gli approfondimenti sul programma chiesti a gran voce dalla cittadinanza, ma è ormai confermato che non ci sarà modo di risentire l’esponente dell’area di centrodestra Ciro Borriello.

Borriello, candidato stacanovista: spazi autogestiti, passeggiate e TikTok. Ma per i lettori non ha tempo

Quarantacinque giorni di campagna elettorale, 30 canonici più i 15 dedicati al ballottaggio. Eppure, l’unica volta che abbiamo potuto approfondire de visu sul programma di Borriello è stata quando i nostri microfoni sono andati al comitato elettorale dell’ex sindaco per seguirlo in un’intervista itinerante.

Declinati gli inviti precedenti ad intervenire nei nostri studi per le interviste conoscitive degli aspiranti primi cittadini, che gli altri quattro (Mennella, Caldarola, Poetini e Battiloro) hanno accettato con entusiasmo e serietà istituzionale. Declinati gli inviti successivi, quando abbiamo offerto la possibilità a Borriello di poter parlare pubblicamente e da solo alla cittadinanza in una diretta streaming che doveva essere un faccia a faccia tra aspiranti sindaci e che, per il dietrofront di Mennella, né noi di VesuvioLive né altre testate hanno potuto offrire alla città di Torre del Greco.

Declinata anche l’opportunità di un’ultima intervista, sempre in diretta streaming, offerta a tre giorni dal silenzio elettorale. Un’intervista che sarebbe stata focalizzata sui temi che storicamente ci stanno più a cuore: la cultura, la riscoperta dei territori, la valorizzazione turistica, l’artigianato. Temi cari ai nostri lettori e ai cittadini tutti.

Le domande che avremmo voluto porre a Ciro Borriello

La città di Torre del Greco può davvero vivere soltanto di turismo? Numericamente, ha previsto quante persone potrebbero lavorare dall’indotto turistico e in che condizioni? Tutte le proposte per la città presenti nel programma elettorale comporteranno un costo per la città: si è assicurato della loro fattibilità o i cittadini rischiano di buttare altri soldi al vento come è stato per l’ex sementificio, la passeggiata Porto-Scala, il progetto per il parcheggio sotterraneo di via Comizi, i passaggi pedonali rialzati ? Come si coniuga il suo impegno per risolvere le richieste di condono venendo incontro alla necessità abitativa della città con l’esigenza di salvaguardare il territorio alla luce dei tragici fatti di Ischia e dell’Emilia? L’attenzione verso l’ambiente è assente nel suo programma: anzi, ha utilizzato in campagna elettorale anche un automezzo a gasolio per la propaganda. In che modo Torre del Greco potrebbe restare al passo con la svolta green che sta coinvolgendo il mondo intero? Il Borgo del corallo e del cammeo oggi è fattibile? Cosa comporterà per gli artigiani? Il suo vicesindaco potrebbe, verosimilmente, diventare primo cittadino se i risvolti della sua vicenda giudiziaria non saranno positivi: la città ha diritto a conoscerne il nome prima del voto?

Pensati: “Borriello è super impegnato”. Venerdì streaming in diretta il suo avversario, Luigi Mennella

Purtroppo la risposta del portavoce di Ciro Borriello, Enrico Pensati, è stata lapidaria: “Non è possibile. E’ super impegnato“. L’impossibilità di trovare mezz’ora per rispondere alle istanze di quella parte della città che ci segue quotidianamente lascia perplessi. E’ fuor di dubbio che l’agenda di un candidato sindaco a pochi giorni dal ballottaggio possa essere colma di appuntamenti: ma il fatto che una figura foriera di interrogativi e oggetto di polemiche come Borriello abbia affidato la propria comunicazione politica soltanto ai – più che legittimi – monologhi negli spazi autogestiti a pagamento, con domande preconfezionate e tappeto rosso, lascia un pò di amaro in bocca.

Un’agenda piena anche per Mennella, che però non gli ha impedito di accettare il nostro invito: sarà infatti ospite della nostra diretta streaming venerdì 26 maggio alle ore 15.00.