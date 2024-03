Turris, il Giudice Sportivo ferma Niccolò Cocetta per un turno

La Turris si prepara alla sfida di lunedì sera contro la Casertana, in un derby che i corallini non possono sbagliare, vista la difficile situazione di classifica, specialmente dopo il colpo Monterosi contro il Sorrento nei posticipi del turno infrasettimanale. La squadra di Leonardo Menichini arriva dalla sconfitta di mercoledì contro il Giugliano (con l’ennesimo torto arbitrale subito) e nelle ultime tre partite ha collezionato solo un punto. In vista del derby, il tecnico toscano perderà un pezzo in difesa, ed è Niccolò Cocetta, che era tornato titolare proprio contro i gialloblu.

Cocetta salterà Turris-Casertana, ma Menichini ha già in testa la difesa contro i falchetti

La Turris dunque perderà l’ex Udinese in vista del derby contro la Casertana. Il numero cinque corallino, protagonista di una sfortunata autorete contro il Giugliano ha raggiunto le cinque ammonizioni stagionali, dunque un turno di stop obbligatorio. Non una stagione semplice per il roccioso under che ha alternato buone prestazioni, ad altre meno convincenti, rimane però un giovane su cui la Turris ha il diritto di doverci puntare.

Per Menichini però la difesa ora come ora è l’unico reparto su cui si fida al 100%, complice anche le tante assenze in mediana e un attacco che spesso ha dimostrato molti limiti realizzativi. Per il tecnico toscano, lunedì Riccio, Esempio e Maestrelli sono intoccabili, da capire solo lo schieramento se a 3 oppure a 4. In caso di quest’ultimo, il giovane scuola Frosinone sarà dirottato sulla fascia destra, mentre a sinistra è ballottaggio vivo tra Nicolao (autore di un paio di assist da quando è arrivato a Torre del Greco) e un ritrovato Sergio Contessa, andato in gol nell’ultima partita in casa contro il Taranto, finita per 1-1.