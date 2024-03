Turris-Casertana, le probabili formazioni: in mediana torna Pugliese

La Turris questa sera scenderà in campo al Liguori per il derby contro la Casertana. Gli uomini di Menichini sono chiamati a vincere dopo i risultati di ieri, dove tutte le rivali hanno fatto punti, specialmente il Monopoli che sul campo dell’Audace Cerignola si è imposto per 3-1 agganciando proprio i corallini in classifica. Per la Casertana invece la vittoria significherebbe un ulteriore salto in avanti in zona play-off, approfittando del passo falso di qualche rivale in attesa dei risultati di Taranto e Picerno.

Le probabili formazioni di Turris-Casertana

Con tutta probabilità Menichini torna a schierarsi a specchio, preferendo il 4-3-3. In porta torna Marcone dopo l’assenza di mercoledì scorso. Difesa composta da Maestrelli e Contessa (favorito a Nicolao) sulle fasce con la coppia di centrali formata da Esempio e Ricci (favorito su Panelli). In mediana torna in azione Samuel Pugliese dopo il ko che l’ha messo fuori contro Taranto e Giugliano. Con lui ci saranno Scaccabarozzi ed uno tra Franco e Siega. In avanti Jallow ancora dal primo minuto, supportato da Nocerino e D’Auria che è in vantaggio su Giannone per una maglia da titolare.

TURRIS (4-3-3): Marcone, Maestrelli, Ricci, Esempio, Contessa; Pugliese, Scaccabarozzi, Franco; D’Auria, Jallow, Nocerino.

Problemi di formazione invece per Cangelosi e la sua Casertana, nonostante il rientro di Anastasio (che però non è ancora al top). Il tecnico perde Nicoletti, Deli, Proietti e Toscano e Taurino. Scelte quasi obbligate in quasi tutte le zone del campo, mentre in avanti l’unico ballottaggio è quello tra Curcio (bestia nera dei corallini) e Carretta, con il primo in leggero vantaggio per la maglia da titolare per completare il trio offensivo con Tavernelli e bomber Montalto (decisivo nel match d’andata finito per 1-0).

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Paglino, Celiento, Bacchetti, Calapai; Casoli, Damian, Matese; Curcio, Montalto, Tavernelli.