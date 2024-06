Le prime mosse di casa Turris: Panelli rinnova, si ragiona sul futuro di Maniero, Giannone e Esempio

Dopo le ultime di casa Turris sul fronte Leonardo Menichini, si inizia a muovere qualcosa anche per la rosa della prossima stagione. Naturalmente ogni discorso è preliminare e grandi movimenti saranno fatti solo a quadro dirigenziale finito, però Capriola e soci in attesa di annunciare il passaggio di quote hanno già iniziato a lavorare tra rinnovi e addii. Ricordando che per la prossima stagione i corallini hanno quasi venti calciatori già sotto contratto.

Panelli rinnova, Maniero e Giannone a rischio. Ecco le ultime da casa Turris

Si inizia (finalmente) a muovere qualcosa a anche a livello di rosa per la Turris del futuro. Il primo riconfermato sarà Tommaso Panelli: il roccioso difensore arrivato dal Sorrento si lega per un altro anno alla Turris grazie al riscatto automatico con la salvezza conquistata dalla squadra di Leonardo Menichini. Sul fronte uscite invece il tema è abbastanza complesso: salutati i giovani in prestito Saccani, Serpe e Pavone, la Turris rischia di perdere altri pezzi tra scadenze e rescissioni consensuali.

Il primo caso è quello di Stefano Esempio, che come anche ribadito durante Turris Live, aspetta un contatto con la società corallina che però non è ancora arrivato, nonostante la scadenza imminente di contratto. Su di lui ci sono già una serie di squadre che vorrebbero il calciatore nel proprio organico. Situazione diversa per Maniero che ha un contratto anche per la prossima stagione ma secondo le ultime si sta trattando per una rescissione, stesso destino anche per il centrocampista Siega. Si riflette invece per Luca Giannone che aspetta di conoscere la nuova proprietà anche se la volontà è quella di restare, come detto in trasmissione poche ore fa.

Dal prestito dovrebbe rientrare Mirko Miceli. Il difensore in forza al Taranto nella seconda metà di stagione dovrebbe ritornare a Torre del Greco, perché (almeno per ora) la squadra pugliese non sembrerebbe interessata al riscatto. Complice di questa situazione i dubbi sul futuro di Eziolino Capuano sulla panchina dei rossoblu: il tecnico è il primo estimatore del difensore ed è stato colui che ha spinto fortemente per l’arrivo dell’ex Avellino tra le tante.