Dalla Domenica al Museo a Pizza a Vico: i migliori eventi del weekend a Napoli e dintorni

Sono molte le cose interessanti che si possono fare nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. Eventi a Napoli e in Campania che raccoglieranno la partecipazione di moltissime persone, certamente incoraggiate dallo svolgersi della Domenica al Museo, con ingresso gratis in tutti i musei e luoghi della cultura statali . VesuvioLive ha fatto una selezione degli eventi più interessanti che si svolgono a Napoli e dintorni durante il weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, in modo da poter dare a lettori e turisti dei suggerimenti su cosa fare nel fine settimana.

Cosa fare a Napoli e dintorni nel weekend tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2022

Domenica al Museo. Il 2 ottobre 2022 ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali in Italia; sono quindi esclusi i musei privati, come ad esempio Cappella Sansevero. L’elenco completo dei siti viene reso noto dal Ministero della Cultura che lo aggiorna mese dopo mese.

Pizza a Vico. La V edizione di Pizza a Vico, la manifestazione dedicata alla pizza vicana, si terrà dal 2 al 4 ottobre 2022. La kermesse si doveva svolgere tra il 26 e il 28 settembre, ma è stata spostata a causa delle avverse condizioni meteo. L’evento è dedicato alla particolare pizza della tradizione di Vico Equense, la quale si differenzia dalla classica Napoletana non solo per il tipo di impasto e la cottura, ma anche perché viene preparata a metro.

Mercatorre, la fiera del vintage in stile londinese. Domenica 2 ottobre 2022, a Torre del Greco, torna Mercatorre, la fiera dedicata al modernariato, al collezionismo e all’artigianato. Dalle 10:00 alle 22:00 CoBar e Stecca apriranno le porte degli ex Molini Meridionali Marzoli per ospitare il grande market di respiro europeo, in stile londinese, in chiave vintage e retrò. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli appassionati del settore, giunto alla sua terza edizione.

Palazzo Reale aperto di sera con ingresso a 2 euro. Nei mesi di ottobre e novembre al Palazzo Reale di Napoli si terrà l’iniziativa “Un sabato da re” che prevede aperture serali del sito partenopeo dalle ore 20:00 alle 23:00, con biglietto al costo ridotto di 2 euro. La prima data è quella del 1 ottobre, scelta in coincidenza con la rassegna “Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto” che si svolgerà nei porticati del Palazzo dal 29 settembre al 2 ottobre. Le aperture notturne, con ultimo ingresso alle 22:00, avranno cadenza quindicinale per cui la residenza reale aprirà le porte al pubblico anche il 15 e il 29 ottobre mentre le date scelte per i mesi di novembre sono il 15 e il 19.

Festival Spinacorona, 20 concerti gratis nei luoghi più belli di Napoli. A Napoli, dal 29 settembre al 2 ottobre 2022, torna Spinacorona, il Festival dedicato alla musica, ideato e diretto da Michele Campanella, giunto alla sua sesta edizione. Rientra tra gli eventi ad ingresso gratuito finanziati dal Comune di Napoli. Saranno 20 i concerti in programma che avranno luogo in alcuni dei posti più belli della città.

Pessoa Luna Park a Napoli, il parco innovativo a ingresso gratis. È un parco culturale itinerante che sarà aperto al pubblico, con ingresso gratis, dal 16 settembre al 16 ottobre 2022, dalle 18:00 all’una di notte. Non si tratta di un parco giochi tradizionale, bensì di uno spazio di libertà, dove diverse generazioni possono incontrarsi, godendo insieme di un’atmosfera magica, cimentandosi in diversi giochi e attività. Il Pessoa è un’area di provocazione in continuo divenire, dove l’arte, espressa prevalentemente sotto forma ludica, ha come principali fruitori Millennial e Generazione Z.

Campania by Night. Non perdere l’appuntamento con il Campania By Night: a partire dall’11 settembre, e per tutto il mese di ottobre, ci saranno aperture straordinarie, passeggiate notturne ed eventi all’aperto gratis, in alcuni dei luoghi della cultura più suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Pompei e Boscoreale.

Notte Rosa a Caserta. Torna la Notte Rosa a Caserta sabato 1 ottobre 2022 con negozi aperti, artisti di strada e villaggio danzante.