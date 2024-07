Gigi D’Alessio annuncia un nuovo concerto allo stadio Maradona: biglietti in vendita da oggi

Dopo il successo degli show in piazza del Plebiscito, Gigi D’Alessio annuncia un nuovo concerto che stavolta si terrà in una location d’eccezione, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 2 giugno 2025.

Gigi D’Alessio, concerto allo stadio Maradona: biglietti

“Ciao a tutti, me lo avete chiesto in tanti ed io vi ho accontentati: 2 giugno, stadio Maradona. Adesso tocca a voi” – ha detto il cantante partenopeo in un video diffuso sui suoi canali social. Un annuncio che ha fatto letteralmente impazzire i fan che hanno già confermato la loro presenza.

“Per la sesta volta, dopo 9 anni dall’ultima, tornerò nel maestoso stadio Diego Armando Maradona, dove non vedo l’ora di riabbracciarvi e di vivere tutti insieme una serata che scommetto sarà indimenticabile. Vi aspetto. Buona vita” – ha continuato l’artista.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di oggi, 5 luglio 2024, sulla piattaforma TicketOne e nei circuiti abituali. Al momento lo show si limiterà ad una sola data ma non è escluso che possano esserne aggiunte altre in seguito, considerando anche l’affluenza prevista.

Napoli continua, così, ad affermarsi come capitale dei grandi eventi, ospitando ospiti nazionali ed internazionali. Solo nelle ultime settimane, a scatenare la platea del Maradona, sono stati Geolier, Ultimo e i Negramaro, mentre D’Alessio ha intrattenuto la platea di piazza del Plebiscito, chiamando con sé sul palco numerosi ospiti. Uno show straordinario, con Napoli sullo sfondo, trasmesso anche in prima serata sulla Rai, conquistando ancora una volta il podio degli ascolti.

La celebre piazza partenopea quest’anno ha accolto anche Renato Zero, Tropico e il grande live di Radio Italia. Presto sarà il palcoscenico della Finale di X Factor, il talent show musicale che per la prima volta esce fuori dagli studi regalando uno spettacolo senza precedenti, ad ingresso gratuito, alla platea partenopea. Attesi al Maradona, invece, anche Marco Mengoni e Vasco Rossi.