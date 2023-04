Napoli regina della TV, la seconda stagione di Resta con Me si farà: arriva la conferma

Dopo il gran finale, andato in onda ieri sulla Rai, cresce già l’attesa per Resta con me 2 , la seconda stagione della serie napoletana, con protagonista Francesco Arca, che ha riscosso grande successo in televisione. Un seguito ci sarà: lo ha confermato il produttore Carlo Degli Esposti.

Resta con me 2: ci sarà una seconda stagione della serie

La fiction nasce da un’idea di Maurizio De Giovanni e vede Francesco Arca nei panni del vicequestore della squadra mobile di Napoli. Al suo fianco la moglie Paola e il piccolo Diego, interpretati rispettivamente da Laura Adriani e Mario Di Leva.

Dopo il clamoroso colpo di scena dell’ultima puntata, trasmessa nella serata di ieri, si pensa già ad un ritorno della serie che sembra già confermato. In un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, infatti, Carlo Degli Esposti, che con la sua Palomar ha prodotto la serie, a proposito di una eventuale seconda stagione ha risposto: “La stanno già scrivendo”.

Il protagonista della serie, Francesco Arca, ha rivelato: “Ogni lunedì mi sveglio contento per i messaggi e i complimenti che arrivano. Penso che il pubblico si sia innamorato dei protagonisti. Alessandro e Paola sono due genitori imperfetti. Mario Di Leva, che interpreta Diego, è una forza della natura. Girare lontano dalla mia famiglia per mesi, immerso nella Napoli notturna, è stata un’esperienza terapeutica. Il personaggio di Alessandro mi ha aiutato a tirar fuori anche le mie fragilità personali”.

Sulla scia di Mare Fuori, Mina Settembre e altre fiction partenopee, anche Resta con me entra nella schiera delle produzioni più seguite in assoluto dal pubblico. Napoli continua così a ritagliarsi un posto da protagonista in televisione ma anche al cinema. Tra le novità in arrivo c’è Uonderbois, la serie Disney incentrata sulla cultura napoletana, e i nuovi film di Fortunato Cerlino e Paolo Sorrentino.