Don Salvatore torna in Mare Fuori 5, il colpo di scena di Raiz: “Non è finita”

Una foto che ha fatto impazzire i fan di Mare Fuori è quella diffusa da Raiz, cantante e attore della serie nelle vesti di Salvatore Ricci, che ha annunciato un suo ritorno nella stagione 5 mostrandosi sul set dell’ormai celebre IPM napoletano.

Raiz, don Salvatore Ricci torna in Mare Fuori 5

In Mare Fuori 4 il temuto boss don Salvatore Ricci, nonché papà di Rosa (Maria Esposito), è stato ucciso nel suo letto d’ospedale da Edoardo Conte (Matteo Paolillo). Sarà lui stesso poi a consolare la ragazza durante i funerali del padre e verrà smascherato soltanto quando, a poche ore dalle nozze con Carmine (Massimiliano Caiazzo), donna Wanda (Pia Lancillotti) si presenterà a casa della giovane Ricci per mostrarle la sequenza dell’assassinio di suo padre.

Un incontro che farà sprofondare nuovamente Rosa nelle ombre del suo passato, spingendola a scappare via dalla chiesa dove si sarebbe unita in matrimonio con il suo amato, per vendicare suo padre. Uscendo di scena il personaggio di Salvatore Ricci, Raiz è stato automaticamente collocato tra gli attori che diranno definitivamente addio alla serie.

Eppure lo scatto di recente diffuso dall’artista sembra quasi essere una conferma della sua presenza nelle nuove puntate. Immortalando il suo volto con alle spalle il paesaggio del Molo San Vincenzo, Raiz ha scritto: “Non è finita fino a quando non è finita”.

Di certo escludiamo che si riferisca ad una eventuale “resurrezione” del personaggio, sembra più probabile che il suo ritorno nella serie sia da legare ad una serie di flashback e salti nel passato volutamente riproposti per ricostruire la dinamica dei fatti (come del resto già successo con l’entrata in scena di Maria Ricci, la mamma di Rosa interpretata da Antonia Truppo). Don Salvatore quasi sicuramente rivivrà anche nei ricordi della sua Rosa che tornerà ad essere una delle grandi protagoniste della nuova stagione.